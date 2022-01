Mở Hội báo Xuân Nhâm Dần tại Hội An

Từ ngày 17 đến 30.1 (15 đến 30 tháng Chạp), tại Thư viện Hội An - Thanh Hóa (131 đường Nguyễn Trường Tộ, TP.Hội An) sẽ diễn ra Hội báo Xuân Hội An - Nhâm Dần năm 2022.

Trưng bày tập san Văn hóa Hội An. Ảnh: Q.H

Tại đây trưng bày, giới thiệu sách về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ, về vùng đất và con người Quảng Nam; những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, quê hương; các tác phẩm báo chí viết về Hội An, Quảng Nam; trưng bày đặc san xuân của 60 loại báo chí và tập san Văn hóa Hội An.

Cùng với đó còn có các hoạt động “Thiết kế thiệp tết” và “Nét vẽ mùa xuân” dành cho bạn đọc thiếu nhi. Ngoài địa điểm trên, Thư viện Hội An - Thanh Hóa còn mở 7 phòng đọc báo xuân tại các xã phường trên địa bàn thành phố.

Nhằm tạo điều kiện phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, UBND TP.Hội An cũng cho phép tổ chức chợ Tết Nhâm dần 2022 tại chợ Hội An, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thời gian tổ chức đông chợ tết từ 22 đến 30.1 (từ 20 đến 29 tháng Chạp). Ban Quản lý chợ bố trí mặt bằng kinh doanh phải đảm bảo diện tích và khoảng cách tối thiểu lô cách lô từ 1,4 đến 2m.