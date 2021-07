Một người bán cà phê ở Hội An nghi ngờ dương tính Covid-19, chưa rõ nguồn lây

(QNO) - Chính quyền TP.Hội An đã phát thông báo cho người dân từng đến quán Cà phê Bảo (72B Lê Hồng Phong, Tân An, Hội An) nhanh chóng khai báo và chờ thông tin từ cơ quan chức năng khi người bán cà phê tại đây đang nghi ngờ mắc Covid-19.



Theo thông tin Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam chiều nay, người nghi mắc SN 1991, trú tại 72B Lê Hồng Phong, Hòa Thanh, Tân An, Hội An.

Lúc 14h ngày 22.7, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng đau đầu, đi cầu phân lỏng. Buổi tối, bệnh nhân có triệu chứng sốt (38,5OC. Lúc 9h sáng ngày 24.7, bệnh nhân đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Vĩnh Đức, xét nghiệm RT-PCR kết quả nghi ngờ dương tính.

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan đến trường hợp này được xác định như sau:

Chính quyền TP.Hội An yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.