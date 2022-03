Một số địa phương cần đề phòng gió lốc, sét

(QNO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ra đa thời tiết, nhận thấy tại các địa phương trong tỉnh gồm Bắc Trà My, Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, TP.Tam Kỳ, Thăng Bình và vùng biển của tỉnh mây đối lưu đang tồn tại và phát triển.

Cảnh báo trong những giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây ra mưa rào và dông cho các địa phương, vùng biển và mở rộng ra các khu vực lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



* Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 1.4 - 3.4, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với đỉnh lũ các sông dao động ở mức dưới báo động I đến báo động I.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn và một số xã vùng núi huyện Núi Thành, Phú Ninh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng những vùng trũng thấp, ven sông suối; ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, Hội An và thị trấn Núi Thành.