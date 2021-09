Mưa lớn đe dọa nhà dân ở Cù Lao Chàm (clip)

(QNO) - Bão số 5 gây mưa lớn trên biển hai ngày qua. Tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP.Hội An), nước mưa từ núi cao đổ xuống rất mạnh, đe dọa gần 40 hộ dân sát chân núi, nguy cơ lún sụt vùi lấp bởi đất đá rất cao.

Trao đổi qua điện thoại, bà Phạm Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, trước mắt xã cho di dời tất cả các hộ dân có nhà sát chân núi đang bị nước và đất đá đe dọa. Các lượng lượng của xã phối hợp cùng với bộ đội biên phòng trên đảo giúp dân sơ tán tài sản, đồng thời lên phương án di dời các hộ dân nếu mưa lớn tiếp tục, cạnh đó xã đề nghị chi viện thêm lực lượng bộ đội sẵn sàng giúp dân nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Clip từ facebook THIÊN ÂN:

Theo Ban phòng chống lụt bão xã đảo Tân Hiệp, từ sáng nay 11.9, tại Cù Lao Chàm có mưa to đến rất to, kèm theo gió giật mạnh, sóng biển cao uy hiếm ven biển. Ngoài lượng nước mưa và đất đá trên núi cuốn trôi đe dọa an toàn tính mạng và tài sản nhà dân, các dãy nhà ven biển cũng bị đe dọa, nhờ chủ động ứng phó và sơ tán người dân kịp thời nên không có thiệt hại.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, tại Cù Lao Chàm lượng mưa đã giảm. Các lực lượng chức năng của xã và biên phòng hỗ trợ người dân gia cố các nhà bị đất đá vùi lấp, chằng chống gia cố nhà ven biển đề phòng sóng lớn.