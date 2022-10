Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực ở Bắc Trà My

(QNO) - Từ tối 25 đến sáng nay 26/10, tại huyện miền núi Bắc Trà My liên tục có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 140-200mm. Lúc 7 giờ sáng nay, lũ dâng cao băng qua các cầu ngầm sông Trường (xã Trà Sơn), sông Nước Oa (xã Trà Tân) trên quốc lộ 40B với mực nước ngập sâu hơn 0,5m.

Nước lũ băng qua cầu ngầm sông Nước Oa lúc 7 giờ sáng nay 26/10. Ảnh: V.B

Ngầm đường tránh qua sông Nước Oa tại khu vực K25 (xã Trà Tân) cũng bị ngập sâu, không thể lưu thông. Do vậy, việc lưu thông lên 6 xã vùng cao Trà Giáp, Trà Giác, Trà Ka, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân của huyện Bắc Trà My và lên huyện Nam Trà My bị ách tắc. Hàng trăm giáo viên, học sinh và cán bộ 2 huyện này bị mắc kẹt không thể đến trường và nơi công tác.

Lũ ngập sâu tại ngầm đường tránh sông Nước Oa gây chia cắt lưu thông. Ảnh: V.B

Về tình hình xả lũ, ông Lê Đình Phúc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, mưa lớn làm lưu lượng nước đổ về đập thủy điện Sông Tranh 2 trong sáng sớm nay xấp xỉ 1.000m3/s, nên công ty vận hành tăng lưu lượng điều tiết qua tràn tại đập chính từ 200 - 1.500m3/s để duy trì mực nước hồ về cao trình 167m; đồng thời chuyển chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.