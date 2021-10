Mưa lớn, nước băng quốc lộ, nhiều nơi ngập cục bộ

(QNO) - Do mưa lớn, vào khoảng 6 giờ sáng nay 23.10, đoạn giao giữa quốc lộ 1 với đường đi Khu công nghiệp Tam Thăng (thuộc địa phận xã Tam An, Phú Ninh) nước dâng cao băng qua đường.

Sáng nay 23.10, nước băng qua quốc lộ 1 đoạn xã Tam An (Phú Ninh). Ảnh: C.N

Your browser does not support the video tag. Nước băng qua quốc lộ 1.

Chỗ nước băng qua đường sâu nhất khoảng 25 - 30cm, khiến phương tiện xe máy, xe đạp qua lại khó khăn. Một số mô tô bị chết máy được người dân ven đường giúp đỡ đưa đi sửa chữa. Một số chủ phương tiện sợ nguy hiểm, không băng qua đường, đã phải quay đầu xe.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo 48 - 72 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Các địa phương đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối. Các địa phương Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành… dự báo xảy ra ngập úng cục bộ.