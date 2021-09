Mưa lớn, nước lũ chia cắt giao thông ở Bắc Trà My

(QNO) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trong hơn 12 giờ qua, tại địa bàn huyện Bắc Trà My có mưa to, đến rất to. Lượng mưa đo được ở khu vực các xã Trà Giáp lên đến hơn 210mm, Trà Kót là 204mm, thị trấn Trà My là 196mm.

Ngầm sông Trường bị nước lũ băng qua, chia cắt giao thông từ đầu giờ chiều nay 11.9. Ảnh: NGUYỄN BÌNH

Đầu giờ chiều nay 11.9, nước lũ đã băng qua ngầm sông Trường thuộc quốc lộ 40B đoạn thôn Long Sơn, xã Trà Sơn. Lực lượng công an và dân quân xã đã tổ chức chốt chặn, không để người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Nước lũ đang tiếp tục dâng cao nên nút giao thông huyết mạch lên các xã vùng cao huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My bị chia cắt. Trước đó, nước lũ băng qua cầu ngầm suối Gôn khiến lưu thông về thôn 1 (xã Trà Giác) và vào xã Trà Ka bị tê liệt.

Lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My gác chắn tại ngầm sông Trường được hạ xuống, ngăn người và phương tiện qua lại ngầm để đảm bảo an toàn. Ảnh: NGUYỄN BÌNH

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, trong đêm nay và ngày mai 12.9, dự báo Bắc Trà My có gió từ cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 6, tương đương cơn bão số 9.2020. Do vậy, mực nước lũ tại các sông có thể dâng cao từ 2-3,5m so với hiện tại.

UBND huyện Bắc Trà My yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát những khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, lũ bùn đá, sạt lỡ đất, chủ động trong việc di dời sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đảm bảo phương châm 4 tại chỗ đến thôn, nóc, hộ gia đình ở nơi cao ráo, an toàn. Triển khai phương án di dời dân khẩn cấp tại một số điểm cần thiết vào chiều và tối nay 11.9.

“Đối với các khu vực bố trí sơ tán nhân dân, các địa phương và lực lượng chức năng phải đảm bảo tuân thủ thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; tập trung không quá 30 người. Trường hợp không đảm bảo điều kiện cho phép thì xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện. Báo cáo kết quả di dời về huyện trước 19 giờ ngày 11.9. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các sơ suất gây thiệt hại trong công tác phòng chống thiên tai và dịch bệnh Covid-19” – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ nói.