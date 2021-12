Mưa lớn, thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết xả lũ từ 16 giờ chiều nay

(QNO) - Mưa lớn nên 16 giờ chiều nay 27.12, thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My) được vận hành, điều tiết xả nước lũ qua các cửa xả tràn tại đập chính.





Nước lũ bắt đầu băng qua ngầm sông Trường và dâng cao từ đầu giờ chiều ngày 27.12.

Chiều nay 27.12, ngầm sông Trường trên quốc lộ 40B qua xã Trà Sơn (Bắc Trà My) bị nước lũ làm ngập sâu 0,4m. Địa phương đóng gác chắn cấm người và phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Quốc lộ 40B tại km80+100, khu ngã ba xã Trà Giác đã tái diễn hiện tượng sạt lở rất nguy hiểm.

Tái sạt lở nguy hiểm trên quốc lộ 40B tại km80+100 (khu vực ngã ba Trà Giác)

Ông Lê Đình Phúc – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, mưa lớn kéo dài, từ 16 giờ ngày 27.12, thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết xả lũ. Việc vận hành điều tiết nước qua các cửa xả tràn là tuân thủ theo yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhằm duy trì mực nước hồ chứa thủy điện này ở cao trình mực nước dâng bình thường +175m; lưu lượng xả dự kiến 250 - 750m3/s, tùy thuộc lưu lượng nước về hồ trong thời gian tiếp theo.

Trạm Khí tượng Trà My dự báo, đêm nay 27.12 và ngày mai 28.12, khu vực huyện Bắc Trà My vẫn còn mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến từ 70 - 120mm; cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ trên các sông, suối và sạt lở đất trên địa bàn huyện.