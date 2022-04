Mưa to, Quảng Nam cảnh báo rủi ro sạt lở đất, ngập úng ở cấp 1

(QNO) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, sáng nay 1.4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh đang ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Ảnh: nchmf.gov.vn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày hôm nay 1.4, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 - 6m. Từ chiều nay, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 - 6m.

Tại Quảng Nam, trong 24 giờ tới nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 21 - 26 độ C. Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2 - 3, sau tăng lên cấp 3 - 4, ven biển có nơi cấp 5. Vùng biển có mưa rào và dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4 - 5, mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9; tầm nhìn xa giảm xuống 4 - 10km trong mưa, sóng biển cao 2,5 - 4,5m, biển động mạnh.

Ảnh hưởng không khí lạnh, nhiều địa phương có mưa lớn. Ảnh: nchmf.gov.vn

* Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm như trạm thủy văn Giao Thủy (Duy Xuyên) 212mm, đo mưa Thăng Bình (Thăng Bình) 208mm, trạm khí tượng Tam Kỳ (Tam Kỳ) 210mm, đo mưa Núi Thành (Núi Thành) 225mm.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm, vùng núi phía bắc phổ biến từ 50 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn và xã miền núi huyện Quế Sơn, Thăng Bình và Núi Thành. Ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Núi Thành… Cảnh báo rủi ro thiên tai (lũ quét gây sạt lở đất, ngấp úng) cấp 1.