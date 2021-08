Nam Trà My gửi tặng Tam Kỳ hơn 4 tấn nông sản

(QNO) - Sáng nay 20.8, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho biết, sau thời gian vận động, hơn 4 tấn rau củ quả do người dân đóng góp đã được chuyển đến TP.Tam Kỳ - địa phương kết nghĩa với Nam Trà My phục vụ phòng chống dịch.

Hơn 4 tấn nông sản người dân Nam Trà My ủng hộ đã được chuyển đến TP.Tam Kỳ. Ảnh: N.V.B

Kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, đây là đợt thứ 3 đồng bào Xê Đăng, Ca Dong ở huyện Nam Trà My gom sản vật gửi tặng các địa phương đồng bằng, trước đó là TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng.

Bà Huệ cho hay, để có số nông sản này, nhiều ngày qua, người dân địa phương phải lặn lội đường rừng đến tận cánh rẫy hái từng quả bí, quả bầu, chặt từng buồng chuối, bẻ từng quả măng... để ủng hộ người dân khó khăn của TP.Tam Kỳ chống dịch.



Từ đầu mùa dịch đến nay, Nam Trà My tổ chức nhiều đợt quyên góp nông sản ủng hộ đồng bào miền xuôi. Ảnh: N.V.B

“Đợt hỗ trợ lần này tuy số lượng rau củ quả không nhiều, nhưng là tất cả tình cảm mà người dân Nam Trà My gửi đến địa phương kết nghĩa TP.Tam Kỳ, mong góp thêm chút tấm lòng sẻ chia với người dân khó khăn. Có gì góp nấy, người dân Nam Trà My luôn sẵn lòng khi đồng bào ở thành phố cần giúp sức” - bà Huệ chia sẻ.