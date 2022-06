Nam Trà My: Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng cơ sở

Tổ chức hơn 39.000 buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy

T.C | 24/05/2022 - 15:34

(QNO) - Chiều nay 24.5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 1 năm thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp PCCC lớn. Tại điểm cầu trụ sở Công an Quảng Nam, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.