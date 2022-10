Nam Trà My: Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau 6 ngày bị lũ cuốn trôi

(QNO) - Thi thể chị Hồ Thị D. (xã Trà Cang, Nam Trà My) được tìm thấy sau 6 ngày bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều nay 15/10, chính quyền huyện Nam Trà My đã bàn giao thi thể chị Hồ Thị D. (28 tuổi) cho gia đình lo hậu sự. Thi thể chị D. được tìm thấy trên sông Tranh đoạn chảy qua xã Trà Giác (Bắc Trà My), cách đoạn sông Na nơi chị bị lũ cuốn gần 50km.

Trước đó khoảng 16 giờ ngày 9/10, anh Hồ Văn T. (37 tuổi), chị Hồ Thị D. và 3 người khác (cùng ở xã Trà Cang) cố vượt qua dòng sông Na, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trà Cang và Trà Nam để về nhà.

Tuy nhiên, do nước lũ đổ về đột ngột, chị D. cùng anh T. bị lũ cuốn trôi. Rất may anh T. bơi được vào bờ và về nhà an toàn. Riêng chị D. mất tích đến nay mới tìm thấy thi thể.