Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

(QNO) - Ngày 21/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Quảng Nam.

Lực lượng công an tăng cường xử lý vi phạm TTATGT vào ban đêm. Ảnh: N.P

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian gần đây, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp; số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 16 vụ, tăng 22 người chết, tăng 6 người bị thương). Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ TNGT đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương, gây tâm lý lo lắng, tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thể hiện quyết tâm chính trị cao, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm TTATGT. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân để thực hiện đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, thường xuyên nhằm góp phần kiềm chế và giảm TNGT.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông; xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình về TTATGT trong các cấp hội, đoàn thể.

Phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động tuyệt đối tuân thủ pháp luật về TTATGT, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm TTATGT, thực hiện nghiêm việc không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan quản lý nhà nước vi phạm quy định bảo đảm TTATGT.

UBND tỉnh nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tác động, can thiệp hoặc tiếp nhận can thiệp vào việc kiểm tra, điều tra, xử lý vi phạm TTATGT của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Đối với Công an tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an. Trong đó, thực hiện thường xuyên, liên tục các chuyên đề như: xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; tốc độ; xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải; chở khách quá số người quy định; vi phạm quá vạch dấu mớn nước an toàn...

Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, đánh giá, làm rõ nguyên nhân các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua để xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa cho toàn xã hội. Qua công tác điều tra kịp thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp khắc phục các nguyên nhân, hạn chế, bất cập nhằm kiềm chế, làm giảm TNGT.

Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên khảo sát, nắm tình hình, xác định cụ thể tuyến, địa bàn, khung giờ, đối tượng, hành vi vi phạm… để bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, đảm bảo khép kín địa bàn 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện và xử nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở GTVT chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong kiểm định chất lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đào tạo sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện xe cơ giới.

Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, thực hiện cam kết không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT để kinh doanh, buôn bán, họp chợ, dựng rạp đám cưới... gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, cam kết chấp hành các quy định về ATGT đối với học sinh, công nhân và người dân tại các chợ ven đường gây mất ATGT...