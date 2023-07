Ngành giáo dục và y tế được ký kết 483 hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ

AN BÌNH | 20/07/2023 14:37

(QNO) - HĐND tỉnh khóa X vừa thông qua Nghị quyết số 19 quyết định số lượng hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục năm học 2023 - 2024 và y tế năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quyết định số lượng và kinh phí thực hiện hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ được ký kết trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024 và y tế năm 2023.



Theo đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 454 hợp đồng. Trong đó, Sở GD-ĐT 11 hợp đồng và UBND cấp huyện 443 hợp đồng. Cụ thể, Tam Kỳ (41), Hội An (19), Điện Bàn (45), Thăng Bình (41), Núi Thành (43), Đại Lộc (21), Duy Xuyên (37), Quế Sơn (4), Tiên Phước (2), Bắc Trà My (62), Nam Trà My (42), Nam Giang (4), Đông Giang (32), Tây Giang (26), Nông Sơn (24).

Đối với lĩnh vực y tế, số lượng hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ được ký kết là 29 hợp đồng.

Kinh phí thực hiện hợp đồng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ đạo ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau khi phân cấp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục.