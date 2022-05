Ngày đầu tiên đăng ký xe máy tại xã, phường: Dân hài lòng!

(QNO) – Sáng nay 21.5 - ngày đầu tiên người dân được đăng ký xe mô tô tại công an xã, phường và đăng ký xe ô tô tại công an cấp huyện. Nhanh gọn và tiện lợi, nhiều người cho biết khá hài lòng với việc này.

Cán bộ Đội CSGT - trật tự Công an huyện Núi Thành cà số khung cho xe ô tô đăng ký mới. Ảnh: Đ.C

Ghi nhận trong ngày đầu tiên thực hiện việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại công an cấp huyện, công an cấp xã, người dân rất phấn khởi. Đây là việc làm hết sức thiết thực, thuận lợi cho nhân dân thay vì trước đây người dân muốn đăng ký mô tô phải đến CSGT huyện, còn đăng ký xe ô tô phải đến CSGT công an tỉnh.

Có mặt tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Núi Thành lúc 8 giờ sáng, ông Nguyễn Ngọc Quảng (thôn Vân Thạch, Tam Hiệp, Núi Thành) là người đầu tiên đăng ký xe ô tô khi đơn vị này triển khai Thông tư 15 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16.6.2020 của Bộ trưởng Bộ Công an).

Dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Đội CSGT – trật tự, ông Quảng nhanh chóng làm xong các thủ tục cần thiết chưa đầy 30 phút. Và sau đó, ông chọn được biển số cho chiếc xe ô tô mới mua của mình.

Công an huyện Núi Thành tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Quảng - người đầu tiên thực hiện đăng ký mới xe ô tô theo Thông tư 15 ở địa phương này. Ảnh: Đ.C

“Tôi cảm thấy thoải mái hơn so với việc phải đến Phòng CSGT tỉnh tại TP.Tam Kỳ vì đỡ tốn thời gian hơn và ít người đăng ký nên làm nhanh. Cán bộ ở đây làm việc trách nhiệm nên tôi nghĩ việc làm giấy tờ xe ô tô tại công an cấp huyện là đúng đắn, hợp ý người dân” – ông Quảng chia sẻ.

Theo Trung tá Phan Thanh Tân, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Núi Thành, ngoài việc triển khai cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại công an huyện thì trong ngày hôm nay, 11 đơn vị công an xã trên địa bàn huyện cũng làm thủ tục này đối với xe mô tô.

“Trước đó, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo về nhân lực, cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ nhân dân. Tuy ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng phần lớn công dân đều hài lòng” - Trung tá Phan Thanh Tân nói.

Việc làm thủ tục đăng ký xe mô tô tại công an xã ở Phú Ninh diễn ra thuận lợi. Ảnh: C.Đ

Tương tự, tại huyện Phú Ninh, nhờ làm tốt khâu tuyên truyền, phổ biến Thông tư 15 đến nhân dân, tập huấn kỹ lưỡng cho lực lượng công an xã nên khâu làm thủ tục cấp, đổi, đăng ký xe diễn ra thuận lợi.

Ông Nguyễn Chí Công (Khánh Tân, Tam Dân, Phú Ninh) chỉ mất vài phút để làm thủ tục đăng ký xe mô tô mới. “Trước đây mấy ngày công an xã có thông báo trên truyền thanh về việc làm biển số xe máy tại công an xã nên tôi đã nắm rõ được quy định mới. Mừng là bây giờ làm thủ tục đăng ký xe mới quá đơn giản tại cấp xã” – ông Công nói.

Trung tá Dương Văn Chương – Trưởng Công an xã Tam Dân cho biết, đơn vị này sẽ tạo thuận lợi nhất cho người dân khi đến thực hiện dịch vụ công này: “Thời gian đến, chúng tôi sẽ làm cả thứ Bảy để công dân đỡ vất vả và đỡ mất thời gian”.

[VIDEO] - Ngày đầu tiên người dân Núi Thành làm thủ tục đăng ký ô tô tại Công an huyện:

Toàn tỉnh có 17 đơn vị công an cấp huyện được phân cấp đăng ký, quản lý ô tô; 1 đơn vị công an cấp huyện và 74 đơn vị công an cấp xã được phân cấp đăng ký, quản lý mô tô. Để chủ động trong công tác này, công an tỉnh đã tổ chức tập huấn về công tác đăng ký xe cho hơn 340 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và công an cấp xã làm công tác đăng ký xe. Ngoài ra, công an cấp huyện đều được hướng dẫn rà soát, đặt sản xuất, cấp phát biển số xe, phôi giấy chứng nhận đăng ký xe, bộ đóng số máy số khung, nút bấm biến số ngẫu nhiên, con dấu thu nhỏ và vật dụng cần thiết để phục vụ công tác đăng ký xe…

“Ưu điểm của việc này là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian thực hiện các dịch vụ công, giảm chi phí, thời gian cho cả cơ quan chuyên môn và người dân. Vẫn còn một số khó khăn như cơ sở vật chất ở công an cấp xã còn chưa đủ tốt, một số nơi chưa chuẩn bị kịp phôi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số, cán bộ còn lúng túng trong sử dụng phần mềm… trong ngày đầu triển khai nhưng chúng tôi sẽ sớm khắc phục các hạn chế này, đảm bảo cấp chính xác, tránh các trường hợp đăng ký xe gian, xe không đủ tiêu chuẩn đăng ký” – Trung tá Trần Văn Thắng, Đội trưởng Đội đăng ký xe Phòng CSGT công an tỉnh cho hay.