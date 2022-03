Ngày hội thanh thiếu niên Điện Bàn với văn hóa giao thông

(QNO) - Sáng 20.3, tại UBND phường Điện An (Điện Bàn), cụm thanh niên Điện Phương - Điện Minh - Vĩnh Điện - Điện An đăng cai ngày hội thanh thiếu niên với văn hóa giao thông năm 2022.

Cán bộ cảnh sát giao thông Công an thị xã Điện Bàn tuyên truyền pháp luật về giao thông cho thanh thiếu niên. Ảnh: QUANG HÀ

Tại ngày hội, cán bộ cảnh sát giao thông Công an thị xã Điện Bàn tuyên truyền tình hình giao thông và các giải pháp tham gia giao thông an toàn cho hơn 100 thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên còn tham gia nhiều hoạt động như thi kiến thức về an toàn giao thông và thực hành trên hệ thống mô phỏng lái xe an toàn; thực hành lái xe vượt địa hình; thi vẽ tranh tuyên truyền an toàn giao thông... Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2022).

Thanh thiếu niên thực hành trên hệ thống mô phỏng lái xe an toàn. Ảnh: QUANG HÀ

Thực hành lái xe vượt địa hình. Ảnh: QUANG HÀ

Học sinh vẽ tranh tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: QUANG HÀ

{CLIP} - Thanh niên tham gia thử thách lái xe vượt địa hình: