Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX: Chờ ngày khai mạc

(QNO) - Hàng loạt hoạt động thể dục thể thao đã diễn ra trước thềm ngày khai mạc lễ hội khai mạc Ngày hội văn hóa - thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023. Các ngả đường thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn) rộn ràng với bởi hàng nghìn vận động viên, nghệ nhân, diễn viên của các địa phương miền núi.

Chương trình tổng duyệt thu hút đông đảo người dân đến xem. Ảnh: LED MEDIA

Chuẩn bị chu đáo

Phố núi Khâm Đức rực màu cờ hoa. Băng rôn khắp các ngả chào đón các đoàn vận động viên, diễn viên và nghệ nhân của 9 huyện miền núi về vui hội.

Từ nhiều ngày trước, huyện Phước Sơn - đơn vị đăng cai tổ chức lễ hội đã tất bật với công tác chuẩn bị. Ông Đỗ Hoài Xoan - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, bám sát kế hoạch đề ra, mọi khâu trong công tác tổ chức đã được triển khai hết sức khẩn trương.

Các diễn viên nỗ lực tập luyện cho đêm khai mạc. Ảnh: A.N

Công tác hậu cần được đặc biệt chú trọng. Huyện Phước Sơn đã bố trí nơi ăn ở cho các đoàn, chuẩn bị không gian trưng bày triển lãm tại làng văn hóa truyền thống Bhnoong và nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho các địa phương tham gia những hoạt động trong khuôn khổ ngày hội.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã tập trung triển khai thông tin, tuyên truyền rộng rãi, cổ động trực quan bằng băng rôn, biểu ngữ để người dân địa phương kịp thời nắm bắt, cùng hướng về ngày hội.

Nhiều hiện vật được các địa phương cất công sưu tầm, mang đến triển lãm tại ngày hội. Ảnh: A.N

"Sân bãi cho các môn thi đấu, điều kiện phục vụ các môn thể thao quân sự, công an nhân dân cũng đã được đưa vào phục vụ từ trước ngày khai mạc. Riêng trên địa bàn thị trấn Khâm Đức, chúng tôi chỉ đạo chú trọng chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã được hoàn thành, chuẩn bị ngày khai mạc chính thức” - ông Đỗ Hoài Xoan nói.

[VIDEO] - Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện chia sẻ về công tác chuẩn bị:

Your browser does not support the video tag.

Tại sân vận động Khu liên hợp thể thao huyện Phước Sơn, hệ thống sân khấu, âm thanh ánh sáng đã được lắp đặt hoàn chỉnh, phục vụ đêm tổng duyệt diễn ra vào tối qua 15/8. Ông Nguyễn Huỳnh Quang - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tổ chức sự kiện Led Media cho hay, từ ngày 9/8, các trang thiết bị phục vụ cho đêm khai mạc đã được tập kết và khẩn trương lắp đặt.

“Ê kip của chúng tôi đã thi công cả ngày lẫn đêm, đảm bảo tiến độ đề ra. Đến đêm 15/8, sân khấu đã hoàn tất đưa vào phục vụ tổng duyệt. Diễn ra ở miền núi Phước Sơn nên chúng tôi dự lường mọi tình huống, kể cả ảnh hưởng của thời tiết để có phương án tốt nhất phục vụ cho đêm khai mạc. Với sự chuẩn bị chu đáo về âm thanh, ánh sáng và sân khấu, hình ảnh, chúng tôi cũng mong muốn góp sức để đêm khai mạc diễn ra hoành tráng, là ngày hội đáng nhớ của đồng bào các dân tộc miền núi Quảng Nam” - ông Quang cho hay.

Các địa phương khẩn trương chuẩn bị cho các gian hàng triển lãm. Ảnh: A.N

Rộn ràng tranh tài

Các sự kiện thi đấu thể thao đã chính thức khởi tranh từ 13/8. Sân vận động Khu liên hợp thể thao huyện Phước Sơn thu hút hàng trăm vận động viên, cổ động viên thuộc các môn bóng đá, bóng chuyền.

Nguyễn Thanh Việt (20 tuổi, vận động viên bóng chuyền của huyện Nông Sơn) cho hay, các vận động viên môn bóng chuyền đã khẩn trương tập luyện, đến tham gia thi đấu với tinh thần cống hiến, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

“Dự ngày hội lần này, tôi khá ấn tượng với tình cảm của các cổ động viên, người dân ở Phước Sơn. Bà con đến rất sớm, cổ động nhiệt tình cho các vận động viên bất chấp trời nắng nóng. Đó cũng là động lực để vận động viên thi đấu hết mình, thể hiện các pha bóng đẹp cho người xem” - Việt chia sẻ.

Nhiều môn thể thao đã chính thức khởi tranh từ trước ngày khai mạc. Ảnh: V.R

Theo ông Lê Văn Chanh, cán bộ Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh truyền hình huyện Nông Sơn, các vận động viên đã được địa phương tuyển chọn và tổ chức tập luyện trước khi sang Phước Sơn thi đấu.

“Ban tổ chức đã tạo điều kiện để các đoàn tham gia ngày hội, giúp cho vận động viên có sức khỏe, tinh thần tốt nhất khi tham gia thi đấu. Các môn bóng đá, cầu lông hay bóng chuyền, lúc nào cũng có đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ. Chúng tôi được trải nghiệm không khí của một ngày hội lớn, rất vui và hào hứng” - ông Chanh chia sẻ.

[VIDEO] - Đêm tổng duyệt thu hút đông đảo người dân đến xem:

Your browser does not support the video tag.

Song song với các môn thi đấu thể thao, tại làng văn hóa Bhnoong, không gian trưng bày hiện vật văn hóa, các sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP đang được gấp rút hoàn thiện. Các lực lượng công an, cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng tại chỗ thắt chặt công tác an ninh, bảo đảm an toàn cho từng sự kiện diễn ra. Đông đảo người dân địa phương cũng bắt đầu đổ về trung tâm huyện để theo dõi, cổ vũ cho các đoàn trong từng môn thi đấu.

Nhiều sản vật địa phương được mang đến trưng bày. Ảnh: A.N

[VIDEO] - Công tác chuẩn bị trưng bày triển lãm đang được gấp rút hoàn thiện:

Your browser does not support the video tag.