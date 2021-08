Nghĩa tình với đồng bào vùng dịch

Ngay sau phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ ngày 28.7 đến nay, với tinh thần tương thân tương ái, nhân dân các địa phương trong tỉnh đã góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ giúp đỡ nhân dân TP.Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Thanh niên thị xã Điện Bàn vận chuyển hàng hóa đến điểm tập kết. Ảnh: V.A

Cuối tuần không nghỉ



Sáng qua 1.8, hai chiếc xe tải của Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) đã vận chuyển hơn 60 tấn lương thực, thực phẩm của nhân dân thị xã Điện Bàn hướng về TP.Hồ Chí Minh. Những ngày qua, kể cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ mặt trận, đoàn thể ở thị xã Điện Bàn gác lại việc gia đình để cùng huy động, tiếp nhận, vận chuyển lương thực, thực phẩm từ người dân đến điểm tập kết.

Mặt trận TP.Hồ Chí Minh làm đầu mối tiếp nhận, phân bổ hàng ủng hộ Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, đến ngày 31.7, toàn tỉnh đã vận động được hơn 300 tấn hàng hóa, thể hiện nghĩa tình sâu đậm của nhân dân Quảng Nam với nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Mặt trận tỉnh đã làm việc với Công ty CP Ô tô Trường Hải để thống nhất bố trí địa điểm, thời gian tập kết và nhận hàng hóa. Đồng thời có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố trên tuyến quốc lộ 1 tạo điều kiện thuận lợi cho xe vận chuyển hàng hóa kịp thời vào TP.Hồ Chí Minh. Hàng vận chuyển vào TP.Hồ Chí Minh sẽ qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, sau đó phân bổ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có đồng hương Quảng Nam.

Bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn cho biết, sau khi có kế hoạch của Mặt trận tỉnh, Mặt trận thị xã đã triển khai ngay cho hệ thống Mặt trận cơ sở và các tổ chức thành viên cùng thực hiện. Hệ thống loa phát thanh được sử dụng tối đa để tuyên truyền, vận động người dân. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư tiếp nhận sự đóng góp của người dân tại nhà văn hóa thôn, khối phố, sau đó vận chuyển lên xã, phường.

“Những ngày qua, xe tải từ các địa phương chở hàng lên điểm tập kết tại trụ sở cơ quan Mặt trận thị xã. Các loại lương thực, thực phẩm được đóng gói, chia bao bì cẩn thận. Việc bốc dỡ hàng hóa được đoàn viên thanh niên tại các xã, phường đồng hành, đảm nhận. Theo thống kê sơ bộ, trong 5 ngày vận động, Mặt trận thị xã Điện Bàn đã tiếp nhận gần 100 tấn lương thực, thực phẩm, chủ yếu là gạo, mì tôm và các loại thực phẩm khô, nước mắm, cá hộp…” - bà Hà cho hay.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn chia sẻ, tinh thần vì TP.Hồ Chí Minh của người dân thị xã là tự nguyện, ai có gì góp nấy, địa phương không áp đặt chỉ tiêu, số lượng. Kết quả vận động được cho thấy tinh thần đoàn kết, tấm lòng hướng về “tâm dịch” TP.Hồ Chí Minh.

Tấm lòng vùng cao

Ngược lên vùng cao, chúng tôi ghi nhận những hình ảnh đầy cảm xúc, từ những cụ bà đến trẻ em trên tay ôm quả bí, vác búp măng… mang ra điểm tập kết, gom góp cùng dân làng ủng hộ người dân TP.Hồ Chí Minh. Với tinh thần “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”, người dân vùng cao hướng về TP.Hồ Chí Minh không chỉ là sự sẻ chia lúc khó khăn, mà còn gói ghém cả lòng cảm ơn, sự tri ân…

Ông Dương Minh Trí - cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My chia sẻ: “Sau bão số 9, đồng bào miền Nam đã góp của giúp nhân dân Nam Trà My khắc phục thiệt hại. Giờ đây, nhân dân trong Nam gặp khó thì đồng bào Nam Trà My thể hiện tấm lòng của mình. Hy vọng đợt bùng phát dịch lần này sẽ được khống chế như những lần trước”.

Tại các huyện Đông Giang, Tây Giang, người dân 2 địa phương này đã ủng hộ được hơn 50 tấn củ quả, măng rừng gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển vào TP.Hồ Chí Minh. Ông Lê Văn Luyến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang cho biết, với sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các xã, những ngày qua Mặt trận huyện đã tiếp nhận hơn 30 tấn lương thực, thực phẩm. Phụ nữ thị trấn P’rao còn tổ chức gói khoảng 1.000 cặp bánh sừng trâu để gửi vào TP.Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về tình cảm của người dân Hiệp Đức với TP.Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Hữu Cường - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nói: “Đó là những cụ ông với mớ bí xanh vừa hái ngoài vườn, những cụ bà tỉ mẩn ngồi nhặt nhạnh từng nhúm rau xanh đầy lòng chia sẻ.

Các chị phụ nữ, anh nông dân, rồi thanh niên hăng hái đến từng nhà để gom góp từng trái mít, đu đủ, quả chanh, nhánh sả… do bà con nhân dân gửi tặng. Có nơi thì làm những hủ mắm xổi đu đủ đậm đà; rồi những bếp lửa từ khắp các thôn, tổ đã được nhóm lên để những mẻ muối đậu, mè, những hũ ruốc thịt thơm đầy dinh dưỡng kịp giao đến điểm tập kết...”.