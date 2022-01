Nghiệm thu đề tài nghiên cứu phòng chống sạt lở đất phục vụ bố trí dân cư

(QNO) - Chiều nay 21.1, Sở Khoa học và công nghệ họp hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Một số giải pháp dự báo, cảnh báo sớm và phòng chống sạt lở đất phục vụ bố trí dân cư ở 3 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn”.

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Tuấn báo cáo đề tài nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu do Tiến sĩ Hoàng Ngọc Tuấn - Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên làm chủ nhiệm. Báo cáo tại cuộc họp, nhóm nghiên cứu cho hay sau 2 năm triển khai, đã xây dựng được một bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ về điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế - xã hội phục vụ nghiên cứu về phòng chống sạt lở đất và quy hoạch bố trí dân cư, tập trung cho địa bàn 3 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn về địa hình, địa chất, địa vật lý, đặc trưng thảm phủ, số liệu khí tượng thủy văn, quy hoạch sử dụng đất…

Đồng thời, nhóm nghiên cứu đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân chính gây sạt lở đất tại 3 địa phương nói trên. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phòng chống sạt lở đất phù hợp với thực tế, nghiên cứu 70 điểm vị trí có nguy cơ sạt lở đất cao đã được xác định. Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị để hoàn thiện hơn các kết quả, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Đề tài được đánh giá là công phu, có tính ứng dụng cao và là cơ sở quan trọng để tính toán xây dựng quy hoạch bố trí dân cư, ứng phó với thiên tai trong thời gian tới ở các địa bàn nghiên cứu.