Người dân Hội An thấp thỏm vì thiếu nước sinh hoạt

(QNO) - Gần một tuần nay, người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn TP.Hội An bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng bởi nguồn nước thô đầu nguồn bị nhiễm mặn. Do đang trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên người dân càng thấp thỏm.

Nguồn nước thô từ sông Vĩnh Điện bị nhiễm mặn dẫn đến việc thiếu nước sinh hoạt của người dân Hội An gần một tuần nay. Ảnh: Q.T

Liên tiếp 5 ngày vừa qua, gia đình bà Nguyễn Thùy Dương (khối phố An Mỹ, phường Cẩm Châu) không có nước để sinh hoạt, do đó cả nhà đành phải thuê homestay để ở tạm.

Bà Nguyễn Thùy Dương cho biết: “Nhà tôi có gọi thợ đến đóng giếng để dùng tạm và dự phòng sau này tuy nhiên họ nói khu vực này chất lượng nước không đảm bảo nên không đóng giếng được. Rất mong đơn vị cung cấp có giải pháp đầu tư thêm thiết bị tăng áp lực cung cấp nước đến khách hàng, cũng như xử lý nguồn nước bị nhiễm mặn chứ hầu như năm nào cũng có vài đợt bị tình trạng như thế này”.

Nhiều hộ dân khác ở các xã, phường Cẩm Châu, Cẩm Thanh, Cẩm Phô… cũng gặp phải tình trạng này trong mấy ngày qua khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Số ít hộ có máy bơm hoặc giếng khoan thì thư thả hơn, còn không đành phải dùng xô sang hàng xóm lấy nước hoặc mua nước đóng bình dùng tạm chờ có nước trở lại.

Tin nhắn thông báo từ Xí nghiệp Cấp thoát nước Hội An đến khách hàng về việc thiếu nước sinh hoạt đã có từ ngày 26.7. Ảnh: Q.T

Được biết, từ ngày 26.7, nhiều khách hàng sử dụng nước thủy cục tại TP.Hội An đã nhận được tin nhắn về việc nguồn nước thô bị nhiễm mặn, áp lực nước được bơm đi từ nhà máy rất yếu và xí nghiệp nước Hội An đang cố gắng khắc phục.

Tình trạng trên đã kéo dài 5 ngày qua, trong khi đó từ ngày mai 31.7, toàn địa bàn TP.Hội An sẽ áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch Covid-19 nên nhiều người dân càng thấp thỏm, không biết lấy đâu ra nguồn nước sinh hoạt cho gia đình.

Your browser does not support the video tag. Một hộ dân ở phường Cẩm Châu không có nước để sinh hoạt. Clip do người dân cung cấp.

Ông Nguyễn Viết Thành - Giám đốc Xí nghiệp Cấp thoát nước Hội An thông tin, hơn một tuần nay do mặn từ sông Thu Bồn tràn vào sông Vĩnh Điện dao động cao gấp từ 6 đến 8 lần so với tiêu chuẩn nên dẫn đến việc thiếu nước sinh hoạt của người dân TP.Hội An.

“Những ngày qua, xí nghiệp đã lấy tăng cường nước từ nhà máy nước Trảng Nhật (Điện Bàn) tuy nhiên cũng mới chỉ đáp ứng được 60-70% (khoảng gần 10 nghìn m³/ngày đêm) so với công suất thông thường. Hôm nay triều đã xuống dần rồi, dự kiến trong hai ngày tới việc cung cấp nước cho người dân địa phương sẽ ổn định trở lại” - ông Nguyễn Viết Thành nói.