Người dân vùng sạt lở Phước Sơn sắp có mặt bằng làm nhà mới

(QNO) - Sau gần 1 tháng đồng loạt khởi công, các khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở Phước Sơn đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao mặt bằng để người dân làm nhà mới.

Nhiều căn nhà đang dần hình thành trên khu tái định cư thôn 2, xã Phước Thành. Ảnh: TRỌNG Ý

Cơn bão số 9 kèm lũ ống, lũ quét cuối tháng 10.2020 gây thiệt nặng nề về người và tài sản tại 3 xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc của huyện Phước Sơn. Trong đó, 97 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm căn nhà khác bị hư hỏng; nhiều địa bàn đối diện với nguy cơ sạt lở cao.

Sau thiên tai, chính quyền huyện đã có nhiều nỗ lực nhằm giúp dân ổn định chỗ ở. Nhưng do địa hình đồi núi hiểm trở, việc khảo sát, chọn vị trí phù hợp để bố trí dân cư gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, Phước Sơn đã lựa chọn 4 khu vực phù hợp, đảm bảo an toàn để san ủi mặt bằng, bố trí cho người dân sinh sống ổn định. Theo ước tính, sau khi hoàn thành, 4 khu tái định cư này đủ bố trí cho hơn 150 hộ, gồm các hộ có nhà bị thiệt hại do mưa lũ và nằm trong vùng nguy cơ sạt lở.

Lãnh đạo huyện Phước Sơn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thi công. Ảnh: TRỌNG Ý

Gần 1 tháng qua, lãnh đạo huyện và các xã vùng thiên tai thường xuyên có mặt tại các khu tái định cư để kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu cũng huy động toàn bộ nhân lực, xe múc, xe ủi, chia thành 3 ca trong ngày để thi công. Đến thời điểm này, 4 khu tái định cư đều hoàn thành hơn 90% khối lượng công trình.

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết: “Đến nay, tất cả khu tái định cư cho người dân 3 xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc đã có thể phân lô, bố trí mặt bằng cho một số hộ làm nhà trước. Và đến 30.6 này chúng tôi có thể bố trí đồng loạt cho người dân”.

UBND huyện cũng chỉ đạo các ngành khẩn trương thực hiện thủ tục đo đạc, phân lô, giúp các xã bố trí đất cho người dân trong thời gian sớm nhất. Khi bàn giao xong mặt bằng, chính quyền huyện và các xã sẽ huy động mọi nguồn lực, vận dụng tối đa các cơ chế để giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định chỗ ở.

Khu tái định cư thôn 1, xã Phước Thành vừa hoàn thành. Ảnh: TRỌNG Ý

Tại xã Phước Thành, ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Phương châm của xã là làm đến đâu, bố trí đất cho dân làm nhà đến đó. Phấn đấu cuối tháng 6 và đầu tháng 7.2021 sẽ bố trí cho người dân đến nơi ở mới. Khi mặt bằng làm xong, chính quyền địa phương sẽ vận động tất cả ban ngành, đoàn thể giúp dân vận chuyển nhà cửa và dựng lại nhà”.

Ông Lê Quang Trung cho biết thêm, các hộ dân bị trôi hoặc sập nhà hoàn toàn đã được Nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết 165 và các khoản kinh phí khác với 140 triệu đồng/hộ. Còn lại những hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, thuộc diện di dời theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh thì UBND huyện trao đổi với Mặt trận huyện sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho các hộ dân trong việc di chuyển vật kiến trúc, xây dựng lại nhà khi đến nơi ở mới.