Người Việt đón tết tại Mỹ

(Xuân Quý Mão) - Tết đến xuân về, cộng đồng người Việt tại Mỹ về phần lớn vẫn giữ gìn những nét đặc trưng văn hóa Việt chào đón tết cổ truyền, gây ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Người Việt tại Mỹ dựng cây nêu phong tục ngày tết để cầu chúc những điều tốt đẹp năm mới. Ảnh: Mỹ Trâm

Với người dân tại nhiều quốc gia châu Á, Tết Nguyên đán là sự kiện quan trọng đón chào mùa xuân đến và bắt đầu năm mới theo âm lịch. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, tưởng nhớ ông bà tổ tiên và mong ước những điều tốt đẹp hơn năm tới.

Dù xa quê nhà về không gian, không khí đón tết cổ truyền vẫn rạo rực trong từng người dân Việt tại Mỹ. Ở một số khu vực, đặc biệt là tại Quận Cam ở tiểu bang California - nơi có nhiều người Việt sính sống, hương vị tết Việt vẫn tràn ngập muôn nơi từ chợ hoa tết với đầy đủ đào hồng, mai vàng, hoa cúc... đến kẹo, bánh mứt vị xuân quê nhà.

Hiện nay có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ là đông nhất với 2,2 triệu người.

Cùng vợ người Việt - chị Huỳnh Nhật Thanh đi chợ hoa tết của người Việt tại khu thương mại Asian Garden ở Little Saigon, thành phố Westminster, Quận Cam từ ba năm nay, anh Johnny McCarthy (người Mỹ gốc Canada) nói: “Tôi đã hiểu thêm về nét văn hóa tết đặc trưng của người Việt - quê hương vợ tôi, khi nhiều người vẫn giữ phong tục đi chợ sắm tết, như mua hoa để trang trí nhà cửa, cầu may mắn. Rất nhiều người Việt đến khu chợ này cũng để gặp gỡ, trò chuyện. Những hoạt động đó cũng thể hiện sự gắn kết của cộng đồng người Việt ở đây, rất thú vị. Tôi tôn trọng tinh thần đó”.

Nữ phóng viên người Mỹ Marge chuyên viết về lĩnh vực ẩm thực cho báo lớn tại Mỹ The New York Times từng chọn Hội An trong hành trình xuyên Việt của cô vào năm 2018 cho biết, cô rất vui khi được gia đình người bạn Việt ở New York - cũng là quê hương Marge, mời tham gia buổi tiệc đón tết cổ truyền. Ở đó, Marge có cơ hội thưởng thức ẩm thực tết của người Việt từ bánh chưng, bánh tét, nem chua, gà luộc đến thịt kho tàu.

“Vì tết cổ truyền Việt không phải là nghỉ lễ bên Mỹ nên những gia đình người Việt sẽ chọn ngày nghỉ cuối tuần trước đó để sum vầy, trò chuyện, tổ chức ăn uống. Đơn giản nhưng rất đầm ấm, vui tươi và để những người con xa xứ hướng về quê nhà” - Marge nói.

Đối với bạn bè quốc tế, tết cổ truyền dân tộc cũng là dịp để người dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài quảng bá đặc trưng văn hóa Việt. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa, việc gìn giữ, trao truyền cho thế hệ mai sau nét đẹp văn hóa dân tộc luôn được tôn vinh.

“Tết Việt, dù ở nơi đâu, vẫn luôn được đánh giá cao khi mọi người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, thờ cúng tổ tiên chu đáo và ý nghĩa. Tết Nguyên đán có ý nghĩa đặc biệt, sum vầy, hạnh phúc, và hy vọng những điều tốt đẹp hơn cho năm tới” - ông Brett Minor - hiện là Giám đốc học vụ Trung tâm Anh ngữ E Smart Academy tại Hội An nói.