Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở do mưa lớn

(QNO) - Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hơn một ngày qua, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to.

Sạt ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phước Xuân (Phước Sơn) đã khắc phục thông xe bước 1. Ảnh: C.T

Một số nơi có mưa lớn như Phước Hiệp 750mm, Hồ Nước Rôn 610mm, Tiên Lãnh 520mm, Trà Kót 393mm, Khâm Đức 298mm, Phước Năng 288mm, Trà Mỹ 270mm, Sông Trà 260mm, Hiệp Đức 224mm, Tiên Phước 214mm, Phước Chánh 211mm, Nông Sơn 208mm, Thăng Phước 205mm, Tam Lãnh 186mm, Tam Trà 182mm….

Danh sách các xã có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đá trong 6 giờ tới

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải, đến sáng nay 3/12, tuyến QL14H ngập 70cm tại Km13+300 (xã Duy Phước, Duy Xuyên); ngập 1,5m tại Km63+700, Km65+500 (xã Phước Ninh, Nông Sơn) gây tắc đường. Trên tuyến QL40B, xảy ra sạt lở nhỏ tại Km41+500 (Đèo Liêu), phương tiện lưu thông qua lại khó khăn. Trên tuyến ĐT611 đoạn Km35+200 đến Km37+600 (xã Quế Trung, Nông Sơn) nước ngập sâu 70cm đến 1m, gây ách tắc giao thông. CÔNG TÚ

Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở các địa phương Quảng Nam đã đạt trạng thái gần bão hoà (trên 95%). Dự báo trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Do đó, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nông Sơn và các xã vùng núi huyện Núi Thành, Phú Ninh. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các các vùng trũng thấp.