Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 15/7, tại Hội Khuyến học TP.Tam Kỳ, GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đến thăm và trao học bổng khuyến học cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Ảnh: M.L

Tham dự buổi trao học bổng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình và 20 học sinh, sinh viên của huyện Phú Ninh, TP.Tam Kỳ đại diện cho 200 em học sinh được nhận học bổng.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Doan và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng học bổng giá trị 200 triệu đồng cho 200 em học sinh, sinh viên là con liệt sĩ, thương binh, con bộ đội đang công tác tại biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Nam.

GS-TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: M.L

Phát biểu tại buổi trao học bổng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cho biết, Quảng Nam là địa phương chịu nhiều hi sinh, mất mát trong chiến tranh, địa phương có nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng, rất nhiều anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Vì thế, bà mong muốn các cháu học sinh, sinh viên, phụ huynh phải dành mọi ưu tiên, nguồn lực cho sự nghiệp học hành.

“Hành trang vào đời của các cháu chính là tri thức, không có kiến thức thì không làm được gì, công nhân trong cách mạng 4.0 nếu không biết ngoại ngữ, không sử dụng được vi tính thì cũng không làm được ở đâu. Do vậy, các cháu phải chăm ngoan học giỏi, học tập để xây dựng quê hương - Quảng Nam phải đi lên bằng con đường tri thức” - nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dặn dò các cháu học sinh, sinh viên.

Bà Nguyễn Thị Doan trao học bổng động viên các em học sinh. Ảnh: M.L

Bà Nguyễn Thị Doan đề nghị Quảng Nam cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, công tác khuyến học khuyến tài cùng sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trong đó, ban hành các nghị quyết, chỉ thị đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập suốt đời trong nhân dân, huy động nguồn lực của từ ngân sách và xã hội hóa để xây dựng xã hội học tập và phát triển sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cảm ơn sự quan tâm của GS-TS Nguyễn Thị Doan và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đối với phong trào khuyến học của Quảng Nam.

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại chương trình. Ảnh: M.L

Ông cho biết, trong những ngày tháng 7 này, rất nhiều hoạt động tri ân đến các liệt sĩ, thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với nước được tổ chức. Hoạt động trao học bổng cho học sinh, sinh viên là con gia đình liệt sĩ, thương binh, con của bộ đội công tác nơi biên giới, hải đảo là một hoạt động đầy ý nghĩa, động viên các con cố gắng, nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng cho biết, những năm qua, Quảng Nam luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo và công tác khuyến học khuyến tài, xác định là nhiệm vụ quan trọng. Tỉnh đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác này, hiện nay đã xây dựng trường chuẩn ở các cấp học. Tinh thần hiếu học của học sinh đất Quảng cũng được thể hiện với nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt mới đây, Quảng Nam lần đầu tiên, học sinh Đỗ Phú Quốc - Trường chuyên Lê Thánh Tông dành huy chương vàng Kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy… Quảng Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển hơn nữa.

Trao học bổng 200 triệu đồng tặng cho con liệt sĩ, thương binh, con bộ đội công tác tại biên giới, hải đảo. Ảnh: M.L

* Trong sáng nay, GS-TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dâng hương tưởng niệm các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.