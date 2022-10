Nhặt tiền và vàng, thanh niên mang đến giao công an xã

Công an xã Đại Hưng (Đại Lộc) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi, được một thanh niên nhặt được và giao nộp trước đó.

Thông tin về vụ việc, đơn vị này cho hay khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28/10, anh Nguyễn Đời (SN 1986, trú thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng) đến Công an xã Đại Hưng trình báo về việc mình vừa nhặt được một chiếc túi ny lon chứa tiền, vàng và một số giấy tờ liên quan tại khu vực chợ Trúc Hà.

Qua xác minh, Công an xã Đại Hưng xác định số tài sản này của bà N.T.T.P (trú thôn Trung Đạo, xã Đại Hưng) bị đánh rơi. Công an xã trao trả lại các tài sản gồm gần 20 triệu đồng tiền mặt, 1 sợi dây chuyền vàng và các giấy tờ liên quan cho chủ nhân. Việc làm tốt của anh Đời được Công an xã Đại Hưng biểu dương, hoan nghênh.