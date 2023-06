Nhiều cơ quan, đơn vị chúc mừng Báo Quảng Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(QNO) - Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 19/6, Báo Quảng Nam đã đón nhiều đại diện cơ quan, đơn vị, địa phương... đến thăm, chúc mừng.







Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam thăm và chúc mừng Báo Quảng Nam. Ảnh: M.L

Nhà báo Mai Phúc - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác của Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam thăm và chúc mừng Báo Quảng Nam.



Nhà báo Mai Phúc cảm ơn Báo Quảng Nam đã luôn quan tâm đến các hoạt động của Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh, nhất là sự kiện Những ngày văn hóa đồng hương tại TP.Hồ Chí Minh năm 2023 diễn ra đầu tháng 6/2023. Báo đã được tuyên truyền đậm nét, sâu rộng các hoạt động của sự kiện trên báo. Ông mong rằng, thời gian đến, Báo Quảng Nam tiếp tục quan tâm đến đời sống của bà con xa quê, là cầu nối gắn kết bà con đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam với quê hương.

Nhà báo Lê Văn Nhi - TBT Báo Quảng Nam cảm ơn sự quan tâm 2 đơn vị dành cho Quảng Nam. Ảnh: M.L

Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam gửi lời cảm ơn đến tình cảm của Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam dành cho Báo Quảng Nam. Đồng thời mong muốn Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam tiếp tục phát huy vai trò, là cầu nối gắn kết, giúp đỡ, hỗ trợ bà con xa quê và kết nối nguồn lực, hướng về đầu tư phát triển quê nhà.

Sở GTVT thăm và chúc mừng Báo Quảng Nam. Ảnh: M.L

* Cùng ngày, Báo Quảng Nam đón tiếp nhiều đơn vị đến thăm và chúc mừng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 Thành ủy - HĐND - UBND TP.Tam Kỳ, huyện Nam Giang, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My, thị xã Điện Bàn; Sở GTVT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở KHCN; Chi đội Kiểm ngư số 3, Điện lực Quảng Nam, Bệnh viện Minh Thiện, Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Quảng Nam, Công ty CP In - phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam, Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam...