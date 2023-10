Nhiều địa phương có mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

(QNO) - Trong 6 giờ tới, các địa phương của Quảng Nam tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 1-7 giờ ngày 12/10), các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cụ thể: Tiên Phước 90,4mm, Hội An 88mm, cầu Vĩnh Điện 75,6mm, Bình Dương 75,4mm, Tiên Lãnh 74mm, Kỳ Phú 63,8mm, Câu Lâu 52,4mm, Thăng Phước 51,2mm, Trà My 44mm…

Dự báo trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc các huyện Bắc Trà My (tại xã Trà Dương, Trà Kót, thị trấn Trà My); Tiên Phước (xã Tiên Lãnh, Tiên Hà, Tiên Thọ, Tiên Cảnh); Duy Xuyên (xã Duy Phú); Phú Ninh (xã Tam Dân, Tam Lãnh).