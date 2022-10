Nhiều địa phương trong tỉnh có mưa rất lớn

(QNO) - Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 7 giờ - 13 giờ hôm nay 10.10), các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, có nơi trên 215mm.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Đài KTTV Quảng Nam

Những địa phương có mưa lớn như Đại Chánh 215mm, Đại Đồng 213mm, Hội Khách 211mm, Đại Hiệp 208mm, Trà My 202mm, Nông Sơn 193mm, Trà Giáp 190mm, Giao Thuỷ 184mm, Hà Tân 175mm, Hồ Phú Lộc 175mm, Ái Nghĩa 174mm, Trà Dơn 162mm, Duy Sơn 158mm, Tam Lãnh 157mm, Quế Sơn 155mm, Điện Hồng 150mm, Đại Sơn 148mm…

Dự báo, trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, các xã miền núi huyện Quế Sơn, Thăng Binh, Đại Lộc, Núi Thành và Phú Ninh.