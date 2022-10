Nhiều hồ chứa thủy lợi tích đầy nước

(QNO) - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tính đến 5 giờ sáng nay 11.10, có 12/17 hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý đã đầy nước và tích đạt 100%.

Các hồ đã tích đầy nước gồm Khe Tân, Thạch Bàn, Phú Lộc, An Long, Hương Mao, Phước Hà, Đá Vách, Vĩnh Trinh, Nước Rôn, Cao Ngạn, Đông Tiễn, Hố Giang. Năm hồ tích đạt 50 - 90% gồm Phú Ninh, Thái Xuân, Trung Lộc, Việt An, Cây Thông. Riêng mực nước hồ Phú Ninh đến 4 giờ sáng nay là 28,25m, tỷ lệ đạt so với dung tích hữu ích 69,9%.



Đối với 56 hồ chứa do địa phương quản lý, hiện có 31 hồ xấp xỉ và tích đầy nước, các hồ còn lại còn dưới tràn.

Hiện các hồ thủy điện A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Đắc Mi 4 đang vận hành giảm lũ cho hạ du.

Trong 48 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn như Tam Lãnh 580,8mm, Tam Trà 530,8mm, Đại Hiệp 515,8mm, đầu mối hồ Thạch Bàn 511,6mm, Duy Phú 503,6mm, đầu mối hồ Vĩnh Trinh 496,2mm, Điện Hồng 461,6mm...