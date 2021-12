Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ tại chợ phiên Tân Thành

(QNO) - Theo Ban tổ chức chợ phiên Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An), ngày 18 và 19.12 tại phiên chợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ với chủ đề “Lễ hội Giáng Sinh, nghệ thuật vì môi trường”.

Ban tổ chức sẽ bố trí, trưng bày 50 gian hàng bán đồ cũ, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và đồ trang trí Noel của Câu lạc bộ Hội An lập nghiệp, Trash Hero Hội An và phụ nữ phường Cẩm An.

Cạnh đó còn có các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn rác bãi biển, diễu hành, thi sáng tác thời trang tái chế, trình chiếu phim về nhân học và môi trường; chụp ảnh check-in, giao lưu Giáng sinh; bày bán ẩm thực đường phố; khu đọc sách và các hoạt động dành cho thiếu nhi; trò chơi âm nhạc, trò chơi dân gian và các hoạt động nghệ thuật đường phố...

Phiên chợ hứa hẹn thu hút nhiều du khách, nghệ nhân, nghệ sĩ và làng nghề truyền thống nhằm khuấy động lại du lịch ở Hội An sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.