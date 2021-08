Nhiều nơi ở Hiệp Đức đối mặt với hạn nặng

(QNO) - Nhiều địa phương tại huyện Hiệp Đức đang đối diện với tình trạng khô hạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân.



Thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt

Từ đầu năm 2021 tới nay, hàng trăm hộ dân thôn Cẩm Tú (xã Quế Thọ, Hiệp Đức) bị thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt, nước uống. Trước tình trạng này, anh Huỳnh Văn Tồn (thôn Cẩm Tú) bỏ tiền khoan được giếng sâu 70m có nhiều nước nên ngoài việc dùng cho gia đình, sản xuất, anh bỏ tiền kéo đường ống vào làng chia sẻ nguồn nước với mọi người.

Nhiều hộ dân được cấp nước từ giếng khoan sâu gần 70m của gia đình anh Huỳnh Văn Tồn (thôn Cẩm Tú, xã Quế Thọ). Ảnh: H.LIÊN

“Từ tháng 11.2020, nhiều nhà đã khó khăn nước uống, nước sinh hoạt rồi, nên phải sử dụng hết sức tiết kiệm. Tôi gom tiền khoan được cái giếng sâu 70m, có mạch nước tốt nên cho bà con dùng đỡ trong lúc khó nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời" - anh Tồn chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng thôn Cẩm Tú, toàn thôn có trên 50% số hộ thiếu nước uống, nước sinh hoạt. Kinh phí khoan một cái giếng không ít, tầm 30 triệu đồng/giếng hoặc có khi hơn nhưng không phải khoan là có nước, có nơi khoan tới 90m vẫn không có.

"Tạm thời bà con cũng nỗ lực để có nước uống, vượt qua lúc khó rồi. Tuy nhiên, về lâu dài, Nhà nước cần quan tâm xây dựng một công trình cấp nước bằng giếng khoan công suất lớn để cấp nước cho số hộ không có nước sử dụng thường xuyên vào mỗi mùa khô hạn" - ông Trung nói.

Không chỉ thôn Cẩm Tú (Quế Thọ), tình hình thiếu nước sinh hoạt, nước uống cục bộ ở thời điểm nắng hạn gay gắt còn xảy ra ở một số thôn của xã Thăng Phước với nhiều mức độ khác nhau.

Ông Trần Tấn Minh - Phó Chủ tịch HĐND xã Thăng Phước xác nhận: "Mùa này nhiều thôn ở xã thiếu hụt nguồn nước uống, nước sinh hoạt. Song tạm thời bà con khắc phục bằng cách 2 - 3 hộ sử dụng chung một giếng, hộ không khoan được giếng thì đi xin, sử dụng nước hết sức tiết kiệm. Còn tỷ lệ hộ dân không có nước để sử dụng dôi dư, tưới cây trong vườn thì chiếm khoảng hơn 30% số dân của xã".

Nhiều nơi đồng hoang, cỏ cháy

Vụ hè thu 2021, toàn bộ cánh đồng rộng hàng chục héc ta trên địa bàn thôn Cẩm Tú (Quế Thọ) đã bị bỏ hoang vì không có nước gieo sạ. Chị Võ Thị Tuyết nói: “Ở đây 10 hộ thì hết 10 hộ bỏ trắng đất ruộng, đất màu. Gia đình tôi trồng 6 sào lúa nhưng chừ bỏ trắng rồi".

Nhiều cánh đồng Cẩm Tú bị bỏ trắng do không có nước sản xuất. Ảnh: H.L

Ông Nguyễn Văn Trung - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Cẩm Tú cho hay, vụ hè thu này, toàn thôn được giao chỉ tiêu sản xuất gần 20ha lúa nước nhưng toàn bộ diện tích này đã bị bỏ trắng, không xuống giống được. Một số diện tích chuyển đổi sang trồng bắp, trồng sắn, trồng cỏ nuôi bò nhưng các cây này cũng khó phát triển được bởi không có nước tưới.

Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Quế Thọ xác nhận: "Thực tế, nhiều diện tích đất lúa, đất màu ở Cẩm Tú, Quá Trung bị bỏ trắng lên tới hàng chục héc ta. Những diện tích đã sản xuất được, dù địa phương đã chống hạn tốt nhưng lúa trổ đúng đợt hạn nặng và gió nóng này, khả năng mất mùa rất lớn" - ông Tuấn nói.

Tại xã Thăng Phước, theo ông Trần Tấn Minh - Phó Chủ tịch HĐND xã, vụ hè thu, toàn xã xuống giống được 37ha trong tổng số 84ha sản xuất lúa nước, song đến nay, qua khảo sát toàn bộ đã bị thiệt hại do thời tiết. Ngành nông nghiệp đã thống kê diện tích bị thiệt hại để báo cáo lên huyện có hướng hỗ trợ người dân do ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ông Mai Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hiệp Đức, cho hay toàn ngành đang ra sức chống hạn cho cây lúa, triển khai các biện pháp cấp bách như dùng bơm bơm dợi nước từ hồ, từ sông vào đồng ruộng cứu cây lúa. Song khó khăn trong công tác chống hạn là toàn huyện chỉ hồ Việt An là còn nước, các hồ Bình Hòa, thị trấn Tân Bình; hồ An Tây, hồ Bà Sơn, hồ An Vang đều xuống dưới mực nước chết.

Tại xã Thăng Phước, Quế Thọ, diện tích cây lúa, cây màu bị bỏ hoang rất nhiều do không chủ động nước tưới. Tình hình này, nhiều xã trên địa bàn huyện rất khó đạt tiêu chí về diện tích ruộng chủ động nước theo tiêu chí nông thôn mới.