Những người "giao hàng đặc biệt" ở Nam Trà My

(QNO) - Nhiều gia đình đồng bào ở huyện miền núi Nam Trà My liên quan đến dịch Covid-19 phải cách ly, khó khăn về lương thực, thực phẩm, các thầy cô giáo tại nhiều trường học trên địa bàn huyện Nam Trà My đã trở thành người giao hàng đến các địa điểm cách ly thông qua Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My.

Hàng chục tấn hàng đã được các thầy cô giáo vận chuyển, giao đến các khu cách ly tập trung, các gia đình cách ly tại nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 24.10, huyện Nam Trà My xuất hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên trong trường học. Ba ngày sau khi xét nghiệm sàng lọc, hơn 200 người trở thành F0 và hàng trăm F1 buộc phải cách ly tại nhà. Đồng bào chủ yếu làm nương rẫy, đi rừng nên khi bị cách ly tại nhà khiến lương thực, thực phẩm trở thành vấn đề cấp bách.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ - giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My với 23 thành viên gồm các giáo viên và cán bộ đang công tác tại địa phương nhận thấy người dân thiếu rất nhiều vật dụng như nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, các nhu yếu phẩm, thầy Vỹ lập tức cùng các thành viên của câu lạc bộ đứng ra kêu gọi. Trong thời gian ngắn, hơn 30 tấn hàng như khẩu trang, nước sát khuẩn, sữa, vitamin C… trị giá hơn 1 tỷ đồng được quyên góp.

“Nhiều người thấy huyện Nam Trà My gặp khó nên đã quyên góp rất nhiều, nhưng vì dịch bệnh nên không thể đến trao tận tay cho bà con nên nhờ các thầy cô giáo làm cầu nối phân phát đến người dân” - thầy Vỹ nói.

Mọi loại phương tiện được huy động để chở hàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sáng 10.11, thầy Nguyễn Trần Vỹ cùng cán bộ địa phương chất hàng hóa đầy xe máy, vượt gần 32km để đến nóc Tu Hon, thôn 3 (xã Trà Don). Sau một giờ chạy xe, bốn gia đình có học sinh là F1 phải cách ly tại nhà nhận được một suất quà gồm thùng mì tôm, nước mắm, dầu ăn, mì chính, cá khô, khẩu trang...

Giao quà xong, thầy Vỹ và các anh em lại quay trở về để giao cho nhiều gia đình khác. “Trời nắng thì xe máy dễ dàng chạy đến từng nhà, còn nếu mưa thì buộc phải đi bộ, rất khó khăn” - thầy chia sẻ.

Các thầy cô giáo lặn lội mang hàng về cho bà con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời điểm này, các giáo viên và học sinh toàn huyện đang tạm nghỉ để phục vụ công tác chống dịch Covid-19. Cũng như thầy Vỹ, nhiều thầy cô giáo khác cũng nhận nhiệm vụ giao hàng đến nhiều gia đình ở các xã.

Nửa tháng qua, cô Trần Thị Thu (giáo viên điểm trường Tắk Pổ) cùng đồng nghiệp Nguyễn Việt Thảo nhận hàng hóa, giao đến bốn điểm cách ly tập trung cho gần 400 trăm người tại xã Trà Mai.

Trao quà cho từng hộ gia đình đang cách ly tại nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Làng Tu Nương (xã Trà Tập) có 6 F1 đang cách ly tại nhà, đường sá mùa này lầy lội, hai cô giáo phải mất 1 giờ đi bộ từ trung tâm huyện mới đến nơi, quá trình chở hàng hóa hỗ trợ đến tận các gia đình, luôn được các thành viên trong câu lạc bộ nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Hàng hóa được để trước nhà, đứng cách xa 2m và gọi người trong nhà ra nhận.

“Để tránh lây nhiễm dịch bệnh, chúng tôi tuy vượt đường xa rất mệt nhưng luôn nhớ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giãn cách” - cô Thu chia sẻ.

Sát khuẩn, khử khuẩn... khi trao quà luôn được các thầy cô giáo quan tâm khi chuyển hàng đến các gia đình có người cách ly. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cách trung tâm huyện Nam Trà My khoảng 10km, làng Tắk Rối (xã Trà Tập) nằm biệt lập bên sông Tranh, đoàn tiếp tế phải đi xe máy rồi sang thuyền mới có thể đưa hàng đến tận nơi. Cô Thảo bộc bạch: “Đi đường xa rất nhọc nhằn, mồ hôi ướt cả khẩu trang nhưng ai cũng vui vì góp được chút công sức cho đồng bào nơi đây".

Từ 27.10 đến nay, 5 tấn hàng hóa đã được hai cô giáo Thu và Thảo chia thành nhiều phần và giao đến tận tay người dân bằng xe máy, có khi nhờ đến xe tải.

Gia đình ông Huỳnh Thế Vinh (làng Tắk Rối) có 3 người là F1 đang cách ly tại nhà, xúc động: “Tôi không thể ra ngoài để mua thức ăn, rất may có các thầy giáo, cô giáo mang đến tận nhà để tặng, cả nhà ai cũng mừng và xúc động trước tấm lòng của các thầy cô".

Hiện Nam Trà My đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bênh, 10 ngày qua không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.