Niềm vui nơi xa xứ

Trong 3 ngày diễn ra “Những ngày văn hóa Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh”, người dân Quảng Nam xa xứ đã được Công an tỉnh hỗ trợ làm căn cước công dân, định danh điện tử chu đáo. Niềm vui của những người con nơi xa xứ thêm phần trọn vẹn.

Gian làm CCCD của Công an tỉnh luôn đông người và được hỗ trợ nhiệt tình. Ảnh: L.Q

Chở mẹ già là cụ Thái Thị Hồng (quê huyện Thăng Bình, cư trú tại quận Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) năm nay đã 83 tuổi đi làm căn cước công dân (CCCD), ông Nguyễn Pháp không thể ngờ mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, được các cán bộ Công an tỉnh hỗ trợ hết mình.

Cụ Hồng đã lớn tuổi, lại mới sơ suất bị gãy tay, nên việc chở cụ đi lại là một khó khăn, nhưng ông Pháp nói không thể bỏ qua cơ hội làm CCCD cho mẹ được. Như lời ông Pháp, cảnh sống xa quê, vợ chồng ông phải ngày đêm mưu sinh nơi xứ người, nên không có thời gian để đưa mẹ về quê làm CCCD.

Ông Pháp nói: “Nghe thông tin có Công an tỉnh vào làm CCCD cho bà con quê Quảng Nam, tôi mừng quá, xin nghỉ làm ngày thứ Bảy để chở mẹ đi làm. Mẹ đã lớn tuổi nên đến đây là được các chú công an hỗ trợ ưu tiên làm trước.

Do bà bị gãy tay nên lúc lăn lấy dấu vân tay các chú công an làm rất nhẹ, phải lăn mấy lần mới được. Tình cảm của quê hương dành cho bà con xa quê khiến mẹ tôi rất vui”.

Trong những ngày văn hóa đồng hương, gian làm CCCD và định danh điện tử cho bà con Quảng Nam ở phía Nam luôn đông kín người. Không chỉ ở TP.Hồ Chí Minh, bà con đồng hương ở các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Bình Phước... cũng đến Công viên Văn hóa Đầm Sen để được làm CCCD.

Gia đình ông Nguyễn Văn Huy (quê Điện Bàn, hiện ở Long An) đã đi cả nhà 3 người lên làm CCCD. Vợ con ông Huy không vướng mắc gì nên làm rất nhanh. Nhưng bản thân ông vì lệch ngày sinh giữa hồ sơ gốc và CMND cũ, nên ông đã được hướng dẫn thực hiện nhanh các thủ tục xác nhận hồ sơ gốc ở quê.

Em của ông ở quê ra Công an phường Điện Phương để xác nhận thủ tục hồ sơ gốc. Trong vòng 15 phút, hồ sơ ở quê đã được gửi qua zalo, và ông Huy cũng thuận lợi làm xong CCCD. Ông Huy vui mừng cảm ơn sự hỗ trợ tận tâm của các chiến sĩ Công an tỉnh.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh nói, việc hỗ trợ cấp CCCD và định danh điện tử cho công dân là trách nhiệm của lực lượng công an. Nhân sự kiện “Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh”, theo sự phân công của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị triển khai tổ công tác vào đây để hỗ trợ bà con làm CCCD và định danh điện tử.

“Nhờ sự hỗ trợ về công tác liên lạc, thông tin và tổ chức từ Hội đồng hương Quảng Nam, rất đông bà con đến đăng ký, nộp hồ sơ làm thủ tục. Dù lực lượng mỏng, nhu cầu bà con lớn nhưng chúng tôi nỗ lực hết mình, làm việc xuyên suốt từ 8 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày để phục vụ bà con” - Thượng tá Phan Thanh Hồng chia sẻ.

Trung bình mỗi ngày, tổ công tác nhận khoảng 250 hồ sơ xin cấp CCCD và 250 hồ sơ định danh điện tử. Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết, theo kế hoạch ban đầu chỉ hỗ trợ bà con đồng hương trong 3 ngày diễn ra sự kiện (2 - 4/6).

Tuy nhiên với số lượng bà con đăng ký khá lớn, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam xin chủ trương hỗ trợ thêm cho bà con vào ngày 5/6. Đồng thời hướng dẫn bà con đồng hương không thể làm CCCD và định danh điện tử trong đợt này thì liên hệ với công an nơi sinh sống, làm việc hoặc tranh thủ thời gian trong những dịp về quê để thực hiện.