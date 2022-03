Nỗ lực đảm bảo an toàn đường thủy, chuẩn bị tốt cho Năm Du lịch quốc gia 2022

(QNO) - Chiều nay 3.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có buổi làm việc với Ban An toàn giao thông (ATGT) của tỉnh cùng nhiều đơn vị, chính quyền TP.Hội An liên quan đến phương án đảm bảo an toàn vận chuyển hành khách bằng đường thủy tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các ban ngành, địa phương khẩn trương có giải pháp cụ thể để đảm bảo an toàn vận tải hành khách đường thủy nội địa, nhất là tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Ảnh: T.C

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng khách du lịch có xu hướng tăng cao và nhiều khả năng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, Thanh tra Sở GTVT đã tổ chức kiểm tra toàn diện về trật tự ATGT thủy nội địa trên địa bàn, chú trọng địa bàn TP.Hội An. Theo đó, phát hiện nhiều vấn đề dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy nhất là tình trạng phương tiện có động cơ hết hạn kiểm định, phương tiện thô sơ hoạt động mất an toàn. Hiện các chủ phương tiện đã liên hệ và được Chi cục Đăng kiểm số 4 vào làm thủ tục đăng kiểm đối với các phương tiện hết hạn.

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa cũng đã được đề xuất tại cuộc họp. Trong đó, nhấn mạnh những yếu tố như lực lượng thanh tra giao thông mỏng, không đủ để thường xuyên kiểm tra trên các tuyến, thuyền công vụ không được phép hoạt động vào ban đêm; mô hình tổ chức Đội quản lý bến thủy nội địa thuộc Thanh tra Sở GTVT gặp khó khăn trong tổ chức và hoạt động, rất thiếu biên chế nên không thể kiểm soát tất cả cảng, bến theo phân cấp. Ngoài ra, công tác phối hợp cũng chưa thực sự rõ ràng, nội dung nhiệm vụ trùng lắp gây ra chồng chéo, dẫn đến kéo dài thời gian, mất cơ hội kinh doanh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải của các đơn vị.

Rất nhiều ý kiến đã được thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Ban ATGT kiến nghị cần có nhiều giải pháp cấp bách như tăng cường biên chế, điều chỉnh quy chế phối hợp về quản lý và xử lý vi phạm đường thủy nội địa. Ngoài ra, cần tăng cường các yêu cầu về hạ tầng giao thông, đào tạo người điều khiển phương tiện thủy nội địa, đề nghị thành lập và duy trì hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành đường thủy, mà chủ yếu là Thanh tra giao thông tỉnh và Cảnh sát giao thông đường thủy để tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Tại cuộc họp, nhiều nội dung liên quan vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26.2 cũng như công tác tăng cường phối hợp, quản lý, đảm bảo an toàn trong công tác vận chuyển hành khách bằng đường thủy đã được các ngành, đơn vị thảo luận. Bên cạnh việc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, những giải pháp cấp bách, hướng đến mục tiêu lâu dài là đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách bằng đường thủy đã được đề xuất tại hội nghị.

Nhiều kiến nghị cho rằng cần xem xét lại yếu tố an toàn của các loại tàu cao tốc kín mui phục vụ vận chuyển hành khách hiện nay. Ảnh: T.C

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh một lần nữa khẳng định sự cố tai nạn đường thủy vừa qua là điều rất đáng tiếc, để lại hậu quả quá lớn. Qua sự cố này, các ban ngành, chính quyền thành phố Hội An, doanh nghiệp du lịch đã tập trung nhìn nhận nhiều vấn đề một cách nghiêm túc, khẩn trương.

"Sắp tới, Sở GTVT cần nhanh chóng rà soát lại các quy định về quản lý bến bãi, những bất cập, tồn tại để kịp thời chủ trì, lấy ý kiến các địa phương, các ngành để điều chỉnh, bổ sung. Thành phố Hội An cần khẩn trương họp các doanh nghiệp liên quan đến vận tải hành khách đường thủy để quán triệt công tác đảm bảo an toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp lẫn đội ngũ phục vụ. Những giải pháp về dự báo thời tiết, cứu nạn cứu hộ, cải tạo nạo vét luồng lạch phải được nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh. Cơ quan điều tra Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm. Tất cả mọi công tác phải được làm ngay, từ đau thương chuyển thành hành động, hướng tới Năm Du lịch quốc gia mà Quảng Nam đăng cai” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.