Nỗi lo từ bếp ăn trường học

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam vừa chủ trì kiểm tra an toàn thực phẩm trong các trường học, nhất là bếp ăn tập thể tại các trường nội trú, bán trú. Qua kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ bếp ăn trường học.

Đoàn kiểm tra ATTP do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chủ trì kiểm tra tại bếp ăn Trường PTDTNT tỉnh. Ảnh: L.NHI

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chủ trì với sự tham gia của cán bộ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm Quảng Nam, cán bộ Phòng PA03 Công an tỉnh, đại diện Văn phòng UBND huyện, Trung tâm Y tế và Phòng GD-ĐT huyện Núi Thành.

Đoàn đã kiểm tra tại Trường Mẫu giáo Sơn Ca trên địa bàn thị trấn Núi Thành. Thời điểm kiểm tra cho thấy, Trường Mẫu giáo Sơn Ca có khu nhà bếp riêng biệt, có 8 nhân viên chế biến thực phẩm, nấu ăn cho 391 cháu mỗi ngày.

Nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm trong trường có hợp đồng cung cấp; quy trình đảm bảo từ đầu vào, chế biến và đầu ra riêng biệt, tránh lây nhiễm chéo; nhân viên nấu ăn có chứng nhận về chuyên môn, sức khỏe; việc lưu mẫu đảm bảo theo quy định… Năm học 2022 - 2023, ban giám hiệu trường đã được tập huấn về ATTP, sau đó phổ biến lại cho nhân viên bếp ăn và giáo viên toàn trường.

Theo Bộ Y tế, tính đến hết tháng 10/2022, cả nước xảy ra 43 vụ ngộ độc thực phẩm làm 581 người bị ngộ độc, trong đó 11 người tử vong. Vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Ischool Nha Trang mới đây làm hơn 600 học sinh và giáo viên phải nhập viện điều trị, trong đó có 1 học sinh tử vong.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Trường Mẫu giáo Sơn Ca, ông Nguyễn Đây - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lưu ý, khu vực bếp ăn của trường cần bổ sung các dụng cụ, thiết bị ngăn chặn, đuổi và diệt côn trùng; nước cuối nguồn dùng cho nấu ăn phải được kiểm nghiệm lại mới đảm bảo.

“Qua kiểm tra cho thấy, trước dịch COVID-19 nhà trường đã được Phòng GD-ĐT và Trung tâm Y tế huyện tập huấn về ATTP cho các nhân viên bếp ăn, nhưng sau dịch đến nay vẫn chưa cập nhật lại.

Chúng tôi đề nghị địa phương xây dựng kế hoạch để các trường nội trú, bán trú có bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện phải tập huấn lại cho những người tham gia chế biến thực phẩm tại các bếp ăn để đảm bảo ATTP, mục tiêu cuối cùng là không để xảy ra ngộ độc thực phẩm cũng như các bệnh lây truyền qua thực phẩm” - ông Nguyễn Đây nói.

Bếp ăn của Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh (đóng chân trên địa bàn TP.Hội An) tổ chức ăn nội trú 3 bữa sáng, trưa, tối cho 467 học sinh. Bếp ăn có 11 nhân viên phục vụ.

Các nhân viên được khám sức khỏe và được tập huấn kiến thức về ATTP. Mặt bằng cơ sở phục vụ bữa ăn rộng, thoáng, đảm bảo vệ sinh. Thực phẩm chế biến được lưu mẫu đúng quy định. Nhân viên phục vụ bếp ăn nội trú nhà trường rất ý thức về ATTP trong trường học.

Bà Phan Thị Ngọc Hạnh (phụ trách bếp ăn Trường PTDTNT tỉnh) chia sẻ: “Tôi đã chứng kiến không ít trường hợp bị ngộ độc thực phẩm nên luôn lo về khâu ATTP, chủ quan là rất nguy hiểm đến sức khỏe học sinh, vì số lượng các em nội trú rất đông. Hàng ngày, nhà trường phân công cán bộ kiểm tra công tác ATTP, vệ sinh dụng cụ chế biến, bếp và phòng ăn…

Thực phẩm chế biến được lựa chọn từ các cơ sở cung cấp có uy tín, nhãn mác và hạn sử dụng rõ ràng. Bên cạnh việc cập nhật, bổ sung kiến thức về ATTP, chúng tôi học tập kinh nghiệm của một số cơ sở khác để chế biến các suất ăn nội trú đảm bảo chất lượng và vệ sinh ATTP”.

Chế biến thức ăn tại bếp ăn tập thể Trường PTDTNT tỉnh.

Những mặt tích cực là vậy, tuy nhiên, bếp ăn tập thể của Trường PTDTNT tỉnh không phải không có những nguy cơ mất ATTP. Cụ thể, khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm của bếp ăn chưa bố trí dụng cụ phòng chống côn trùng và động vật gây hại; sổ ghi chép chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn ghi chưa đầy đủ nội dung; chưa thực hiện xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm…

Làm việc với đoàn kiểm tra, Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh - ông Lê Đức Sơn thừa nhận những nội dung đánh giá qua kiểm tra và cho rằng, công tác ATTP cho học sinh nội trú trong nhà trường là nhiệm vụ quan trọng, cần phải thực hiện nghiêm túc.

“Nhà trường rất mong Trung tâm Y tế TP.Hội An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quan tâm tập huấn, hướng dẫn định kỳ cho các nhân viên bếp ăn nhà trường. Có những quy định mới thì hướng dẫn, cập nhật để trường chúng tôi cũng như các trường có bếp ăn tập thể điều chỉnh, áp dụng đúng quy định” - ông Sơn nói.

Theo ông Nguyễn Đây, ATTP tại các bếp ăn tập thể của trường học đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Ông Đây khuyến cáo, các trường học cần tăng cường tự kiểm tra, giám sát ATTP; đồng thời huy động sự giám sát của hội cha mẹ học sinh về ATTP tại trường, đặc biệt là dịp năm mới và Tết Nguyên đán này.

Đợt kiểm tra về ATTP nhằm giám sát, đánh giá lại thực trạng bếp ăn nhà trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức về ATTP cho cán bộ, giáo viên và nhân viên các bếp ăn; xử lý các vi phạm nếu có để phòng tránh ngộ độc thực phẩm cho học sinh.