Nông dân chung tay đảm bảo an sinh xã hội

(QNO) - Những năm qua, bên cạnh tập trung xây dựng tổ chức hội, tích cực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất – kinh doanh thì các cấp Hội Nông dân Quảng Nam cũng nỗ lực thực hiện nhiều phần việc nhằm chung tay đảm bảo an sinh xã hội.

Hội Nông dân huyện Quế Sơn bàn giao nhà tình thương cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Ghi nhận từ Quế Sơn

Ông Lương Văn Ánh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Quế Sơn cho hay, từ năm 2018 đến nay, các cấp HND của địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là về diễn biến của thời tiết, dịch bệnh và những biện pháp phòng tránh để người dân nắm bắt, chủ động triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa bão, dịch bệnh gây ra.

Những năm qua, các cấp HND trên địa bàn tỉnh tích cực vận động kinh phí trao sổ tiết kiệm cho hội viên nông dân nghèo. Ảnh: PV

Theo ông Ánh, trong những đợt dịch COVID-19, các cấp HND ở Quế Sơn vận động được hơn 20 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh gặp khó khăn. Cạnh đó, vận động hội viên nông dân tham gia dọn dẹp, hỗ trợ các khu cách ly trên địa bàn huyện.

HND huyện Quế Sơn cũng tổ chức trao tặng 530 suất cơm trưa cho 4 khu cách ly do Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hương An và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ; hỗ trợ tiêu thụ hơn 7,3 tấn hành tím cho nông dân tỉnh Sóc Trăng; tặng 60 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) cho hội viên nông dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

HND thị xã Điện Bàn trao sinh kế cho những hộ nông dân khó khăn ở xã Arooi, huyện Đông Giang. Ảnh: PV

Những năm qua công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện luôn được các cấp HND của Quế Sơn quan tâm phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Ông Lương Văn Ánh cho biết, trong giai đoạn 2018 – 2023, các cấp HND của huyện đã vận động trao tặng 3.500 suất quà; thăm và hỗ trợ cho 45 hội viên nông dân gặp thiên tai, hoạn nạn.

Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên nông dân khó khăn của TP.Tam Kỳ. Ảnh: PV

Đặc biệt, vận động hỗ trợ xây dựng 18 ngôi nhà; tặng 40 sổ tiết kiệm, 130 con bò, 350 con heo giống, 10.200 con gà giống cho hộ nông dân nghèo, khó khăn với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng. Cạnh đó, đề nghị các công ty bảo hiểm bồi thường cho hơn 125 trường hợp bị tai nạn lao động với số tiền hơn 127 triệu đồng...

HND và Hội LHPN huyện Duy Xuyên trao sinh kế cho các hộ nghèo ở xã Chơ Chun của huyện Nam Giang. Ảnh: PV

Sẻ chia với cộng đồng

Chiều 20/10 vừa qua, khi tàu 467 Quân chủng Hải quân về đến cảng ở Tam Giang (Núi Thành), lãnh đạo HND tỉnh ra tận cầu cảng thăm hỏi, động viên các thuyền trưởng, thuyền viên của 2 tàu cá gặp nạn là QNa-90129TS và QNa-90927TS.

Bà Lê Thị Minh Tâm – Chủ tịch HND tỉnh (áo đỏ, bên phải) thăm hỏi, động viên gia đình các ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Út – Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết, tại đây lãnh đạo HND tỉnh trao 15 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành để hỗ trợ 78 ngư dân may mắn trở về sau khi được cứu vớt. Đồng thời, đến nhà 2 ngư dân tử vong là Đỗ Văn Hải, Lương Hùng Vương ở thôn Đông An (xã Tam Giang) chia sẻ nỗi đau với các thân nhân và hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Bà Lê Thị Minh Tâm – Chủ tịch HND tỉnh cho hay, trong 5 năm qua các cấp HND trên địa bàn Quảng Nam đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 5.449 suất quà, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng cho những hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng 99 nhà tình thương với số tiền xấp xỉ 5,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Út – Phó Chủ tịch HND tỉnh trao tiền hỗ trợ ngư dân cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành. Ảnh: PV

Theo bà Tâm, những năm qua HND tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 6 ngôi nhà, 54 con bò giống, 13.000 cây giống các loại và 3.463 suất quà tết cho nông dân nghèo với tổng trị giá gần 3,7 tỷ đồng. Huy động hàng trăm tấn rau củ quả và thực phẩm các loại tặng nhân dân TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo HND tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình các ngư dân tử nạn trên biển. Ảnh: PV

HND các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở cũng thăm hỏi, tặng quà, trao cây - con giống cho những hội viên nông dân, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Minh Tâm cho biết thêm, thực hiện chương trình kết nghĩa, trong 2 năm 2018 – 2019 HND tỉnh kết nghĩa với thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn) và đã vận động trao tặng 5 con bò giống, trao quà cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 82 triệu đồng.

HND tỉnh trao tặng máy xay nghệ liên hoàn cho xã kết nghĩa Trà Ka của huyện Bắc Trà My. Ảnh: PV

Từ năm 2020 đến nay, HND tỉnh kết nghĩa với xã Trà Ka (Bắc Trà My) và đã vận động hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà tránh lũ, tặng 220 suất quà, 12 con bò giống, 400 con gà cùng nhiều loại cây ăn quả với số tiền 862 triệu đồng.

HND tỉnh cũng đang xây dựng mô hình nhóm hộ chăn nuôi bò sinh sản gắn với xây dựng tổ HND nghề nghiệp với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng cho 20 hộ nông dân nghèo ở xã Trà Ka.