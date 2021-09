(QNO) - Do mưa lớn của bão số 5, hàng trăm héc ta lúa sắp kỳ thu hoạch của nông dân (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) ngâm nước dài ngày bị ngã đổ, nẩy mầm hư hỏng. Nhiều ngày qua, nông dân cùng lực lượng dân quân, công an ra đồng gặt lúa ở cánh đồng Mẫu (xã Cẩm Thanh) nhằm vớt vát những gì còn lại trên đồng.

Hàng chục héc ta lúa của nông dân tại cánh đồng Mẫu (xã Cẩm Thanh, Hội An) bị ngã đổ và ngâm nước nhiều ngày do mưa lũ.

Nông dân thôn Võng Nhi, Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh và lực lượng dân quân lội ruộng cắt lúa bị ngã đổ tại cánh đồng Mẫu sáng 15.9.

Bà Lê Thị Quy (thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh) đang thu hoạch lúa tại cánh đồng Mẫu. Bà cho biết, lúa bị ngã đổ trước bão số 5 và ngâm nước hơn hơn mười ngày qua, giờ đã lên mầm, chỉ gặt về cho gia cầm ăn hoặc xoay bột nuôi gia súc.

Mỗi ngày có hơn 10 dân quân địa phương đến giúp dân thu hoạch lúa.

Lực lượng công an xã cũng tích cực gom lúa giúp người dân.

Một số ruộng ngập ít thì người dân cố vớt vát, bỏ công gặt, chờ ráo và tuốt...

Một máy tuốt lúa miễn phí của xã Cẩm Thanh được huy động hỗ trợ tối đa cho người dân hàng ngày.

...tranh thủ ăn vội để gặt lúa.

Hầu hết lúa ngâm lâu trong nước đã nẩy mầm, chỉ có thể làm thức ăn cho heo gà...

Một số hộ may mắn thu hoạch kịp nên lúa chưa hư hại.

Clip thu hoạch lúa ở xã Cẩm Thanh: