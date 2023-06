Nông Sơn công bố quyết định thành lập Công an thị trấn Trung Phước

(QNO) - Thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Nông Sơn vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thị trấn Trung Phước thuộc Công an huyện Nông Sơn.

Bổ nhiệm, điều động 4 đồng chí công tác tại Công an thị trấn Trung Phước, Nông Sơn. Ảnh: N.P

Tại buổi lễ, Công an huyện Nông Sơn đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thị trấn Trung Phước cho cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Trung Phước. Đồng thời, công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh và Quyết định của Trưởng Công an huyện về việc điều động cán bộ công tác tại Công an thị trấn Trung Phước.

Theo đó, Công an thị trấn Trung Phước có 4 đồng chí được bổ nhiệm, điều động do đồng chí Đại uý - Văn Công Nhân giữ chức vụ Trưởng Công an thị trấn Trung Phước.



Công bố quyết định thành lập Công an thị trấn Trung Phước. Ảnh: N.P

Thị trấn Trung Phước là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện Nông Sơn đòi hỏi phải xây dựng lực lượng Công an thị trấn chính quy, chuyên nghiệp, thống nhất, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an huyện.