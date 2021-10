Núi Thành phát động xây dựng mô hình điểm an toàn giao thông

(QNO) - Ngày 22.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức hội nghị phát động xây dựng mô hình điểm về an toàn giao thông năm 2021 tại xã miền núi Tam Sơn.

Núi Thành hội nghị triển khai mô hình điểm an toàn giao thông. Ảnh: VĂN PHIN

Gần 50 đại biểu gia đình xã Tam Sơn đến dự được xem phim tư liệu về an toàn giao thông và nghe lãnh đạo Công an huyện Núi Thành tuyên truyền Luật giao đường bộ, đường sắt.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành phát động xây dựng mô hình điểm về an toàn giao thông với những nội dung cụ thể, trong đó, phấn đấu 90% trở lên hộ gia đình trong khu dân cư ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng thành viên trong gia đình phải học tập và chấp hành nghiêm các quy định trật tự an toàn giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong từng người dân với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”.

Ký cam kết thưc hiện mô hình điểm an toàn giao thông. Ảnh: VĂN PHIN

5 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình xã Tam Sơn ký cam kết xây dựng mô hình điểm an toàn giao thông.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tặng quà trị giá 2 triệu đồng cho bà Trương Thị Hoàng có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông.