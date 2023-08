Núi Thành tuyên truyền an toàn giao thông trong vận tải khách và hàng hóa

(QNO) - Chiều 11/8, Công an huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe container.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Núi Thành tuyên truyền về an toàn giao thông. Ảnh: ÁI LY

Khoảng 40 người là đại diện các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe container và đội ngũ lái xe trên địa bàn được quán triệt kế hoạch của Công an tỉnh về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng xe container.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cũng cung cấp thông tin về trật tự an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn Núi Thành những tháng đầu năm. Đội Cảnh sát giao thông - trật tự tuyên truyền các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lỗi vi phạm phổ biến của tài xế xe khách, xe chở vật liệu xây dựng và mức xử phạt...

Đại diện các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe container ký cam kết. Ảnh: ÁI LY

Công an huyện đề nghị các đơn vị kinh doanh thể hiện tinh thần trách nhiệm, quán triệt đội ngũ lái xe thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Dịp này, đại diện các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và đội ngũ lái xe ký cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh và lưu thông đường bộ.