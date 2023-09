Ông Tiến đưa đò ở Tứ Nhũ

(QNO) - Nơi đầu nguồn sông Thu, tại xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn), ông Phạm Văn Tiến hằng ngày bốn lượt qua lại chở hàng chục học sinh đến trường.

Học sinh thôn Tứ Nhũ ra bến sông chờ đò. Ảnh: N.P

Xã Quế Lâm nằm ở đầu nguồn sông Thu Bồn. Bên ni sông Thu Bồn là Tý lở (tức thôn Thạch Bích), bên kia sông là Tý bồi (thôn Tứ Nhũ). Xã có ba điểm trường, song có 20 học sinh từ thôn Tứ Nhũ hằng ngày phải qua sông đi học. Mỗi ngày, ông Tiến đưa đón 4 chuyến đò chở học sinh vượt sông đến lớp và về nhà.

Trước đây, bến đò ngang từ thôn Thạch Bích đến thôn Tứ Nhũ (xã Quế Lâm) là con đường duy nhất để học sinh đến trường và nhân dân đi lại với bên ngoài. Cuối năm 2019, tuyến đường từ cầu treo đến thôn Tứ Nhũ hoàn thành, người dân đi lại thuận tiện hơn, ông Tiến chỉ phải đưa đón học sinh ngày hai buổi tới trường.

Gian nan đường đến trường. Ảnh: N.P

Trong khi đó, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Hằng ngày, nhiều gia đình phải lên rẫy, khai thác gỗ keo, bám ruộng đồng hay làm công nhân ở các nhà máy trong và ngoài huyện. Các em hằng ngày chỉ cần ra đến bến sông, lên đò ông Tiến, chỉ mất mươi phút là đến trường bên kia sông và ngược lại. Nhiều phụ huynh vì bận mưu sinh nên tất cả trông cậy vào ông Tiến đưa đò.

Ông Tiến và chiếc đò cũ của mình. Ảnh: N.P

“Đời mình đã khổ nhiều rồi nên phải tiếp sức, hỗ trợ hết mình để các em có con chữ, bậc phụ huynh cũng yên tâm mà lao động để lo kinh tế gia đình. Tôi có 20 năm đưa đò, vẫn mong ngóng từng ngày nhìn các em trưởng thành, vươn xa hơn so với thời chúng tôi” - ông Tiến tâm sự. Cùng đưa đò với ông có một người nữa luân phiên đưa đón học sinh qua lại mỗi ngày.

Để an toàn cho học sinh, ông Tiến thường xuyên cải tiến công suất, đảm bảo các quy định an toàn giao thông đường thuỷ, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi, học sinh được trang bị cặp sách là phao nổi để được an toàn, nhất là thời điểm mưa lũ sắp tới.

Theo ông Phan Văn Trung - Hiệu trưởng Trường TH&THC Nguyễn Văn Trỗi, xã Quế Lâm, trường Nguyễn Văn Trỗi là trường xa nhất của huyện, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn nên phần lớn phụ huynh chưa quan tâm đúng mức việc học của con em. Thêm phần điều kiện đi lại của học sinh trong vùng còn khó khăn, nhất là học sinh tiểu học ở thôn Tứ Nhũ phải qua sông đi học nên rất nguy hiểm vào mùa mưa lũ.

Năm học 2023-2024 này, cả xã Quế Lâm có 427 học sinh, 19 lớp. Riêng học sinh THCS điểm trường Thạch Bích tập trung về điểm trường chính thôn Tứ Trung, còn học sinh tiểu học thôn Tứ Trung tập trung về điểm trường thôn Phước Hội để học. Ngoài ra, bên kia sông - thôn Tứ Nhũ có 20 em phải qua đò đi học mỗi ngày.