PC Quảng Nam diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(QNO) - Tại Hội An, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2023. Tham gia diễn tập gồm các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN công ty và tiểu ban PCTT&TKCN các đơn vị.

Diễn tập điều hành vận hành hệ thống điện bằng mạng viễn thông dùng riêng. Ảnh: NGUYÊN ĐOẠT

Tình huống giả định là ảnh hưởng của bão mạnh (gió cấp 13, giật cấp 15, 16), PC Quảng Nam lập tức triển khai các nội dung phương án chuẩn bị ứng phó bão gần, bão khẩn cấp; kiểm đếm thiệt hại sau khi bão đi qua, kịp thời khắc phục thiệt hại.

Giả định bão gây thiệt hại nghiêm trọng hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, làm mất điện toàn bộ khách hàng. Công tác khôi phục cấp điện ưu tiên cho phụ tải quan trọng, trung tâm hành chính huyện, thị xã, thành phố, ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, các cơ sở y tế, nhà máy nước...

Trong đó, thiệt hại lưới điện do Điện lực Hội An quản lý với 30 vị trí cột trung thế bị ngã gãy; 5 trạm biến áp phụ tải MBA 560kVA bị đổ. Điện lực Hội An lập tức triển khai phương án sửa chữa, khôi phục cấp điện và được công ty điều động lực lượng xung kích của các đơn vị đến hỗ trợ kịp thời. Công ty đã diễn tập thực địa là huy động lực lượng tiến hành dựng lại cột điện tạm 9m tại hiện trường.

Bên cạnh đó, PC Quảng Nam diễn tập điều hành vận hành hệ thống điện với tình huống giả định có sự cố mất kết nối trung tâm điều khiển điện, khai thác mạng viễn thông dùng riêng trong trường hợp hệ thống liên lạc của các nhà mạng viễn thông không hoạt động được.

Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi diễn tập được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Qua diễn tập, công ty bổ sung hoàn thiện phương án PCTT&TKCN; kiểm tra sự chuẩn bị về nhân lực, vật tư thiết bị, phương tiện nhằm chủ động hơn trong việc xử lý sự cố lưới điện do thiên tai.