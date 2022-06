Phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm 5 - 10%

Hôm qua 9.6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn Quảng Nam.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT); phấn đấu giảm số thương vong do TNGT mỗi năm 5 - 10%; năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do TNGT đường bộ so với năm 2020.

Đồng thời áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; xây dựng địa bàn có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường.

Hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu trước hết phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định có liên quan.

Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm phải bảo đảm tiến độ xây dựng gắn với chất lượng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt trong đô thị và liên tỉnh liền kề.

Các ngành, địa phương kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn; nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng liên quan xây dựng, áp dụng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông...