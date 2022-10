(QNO) - Ngày 17/10, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến quy định pháp luật về an toàn điện. Đại diện sở công thương và công ty điện lực 63 tỉnh thành cùng tham dự.

Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp đã phổ biến điểm mới trong Nghị định 51 ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14 ngày 26/2/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư 05 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. Ban An toàn EVN chia sẻ quy trình an toàn điện trong EVN. Đại biểu cũng thảo luận, đặt câu hỏi cho các chuyên gia và được giải đáp thỏa đáng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, 6 tháng đầu năm cả nước xảy ra 74 vụ tai nạn điện và làm chết 48 người, bị thương 38 người.