Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại Nam Trà My

Nam Trà My khắc phục hậu quả mưa lũ

PV | 30/11/2021 - 16:52

(QNO) - Ngày hôm nay 30.11, tranh thủ thời tiết tạnh mưa, Nam Trà My đã huy động phương tiện máy móc, nhân lực khắc phục tình trạng sạt lở đất đá tràn xuống đường và hiện nay quốc lộ 40B từ Bắc Trà My đi Nam Trà My đã thông tuyến trở lại.