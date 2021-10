Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra xả lũ tại hồ chứa nước Phú Ninh

(QNO) - Chiều 23.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi kiểm tra tại trạm xả lũ hồ chứa Phú Ninh thuộc địa bàn xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao đổi với đại diện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ảnh: T.C

Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam cho hay, hiện nay mực nước hồ chứa Phú Ninh ở cao trình +30,28m. Để duy trì mực nước hồ theo quy định, vào lúc 16 giờ hôm nay, hồ chứa nước Phú Ninh bắt đầu điều tiết qua tràn xả sâu, với lưu lượng từ 400 đến xấp xỉ 1.000m3/s. Việc này đã được phía công ty thông báo rộng rãi cho người dân vùng hạ du.

Chiều nay hồ Phú Ninh sẽ vận hành xả lũ về hạ du. Ảnh: T.C

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Tùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam nói, qua theo dõi, mực nước sông Bàn Thạch tại Tam Kỳ đang nằm dưới báo động 2. Với mực nước hạ du hiện tại, đối chiếu với quá trình theo dõi những năm gần đây, việc xả lũ hồ chứa Phú Ninh không làm ảnh hưởng nhiều đến ngập lụt hạ du. Việc TP.Tam Kỳ bị ngập nhiều hiện nay có thể là do lượng mưa quá lớn trải rộng ở địa bàn Thăng Bình và Tam Kỳ, gây dâng nước sông Bàn Thạch làm ngập lụt.

"Hiện nay, về quy trình, đến cuối tháng 11, phía công ty phải duy trì mực nước ở cao trình 30,5m, nhưng hiện tại do mưa lớn, mức nước đã dâng gần đến cao trình này và vẫn đang tiếp diễn theo dự báo, do đó chúng tôi tiến hành điều tiết giảm dần để đảm bảo dung tích nhất định. Việc này phải bám sát tình hình ngập lụt ở hạ du, do đó chúng tôi sẽ xả lũ vừa phải, khi hạ du giảm mức độ ngập lụt mới tiếp tục xả. Tâm mưa tại Quảng Nam thường rơi vào tháng 11, do đó phải điều tiết dần dần, đảm bảo an toàn cho hồ chứa lẫn hạ du”, ông Tùng nói.

Your browser does not support the video tag. Video Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thông tin về việc chỉ đạo xả lũ hồ Phú Ninh

Kiểm tra tình hình hồ chứa Phú Ninh và phương án điều tiết vận hành xả nước hồ chứa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi cũng như phía công ty tính toán để vận hành phù hợp nhất, tùy từng thời điểm mà có mức xả tương ứng. Đặc biệt, phải tránh tình trạng xả quá nhiều vào ban đêm, gây ngập lụt sâu ảnh hưởng tới đời sống người dân. Chính quyền tỉnh sẽ chỉ đạo sát sao việc này trong bối cảnh mưa lớn còn đang tiếp diễn phức tạp.

Theo ghi nhận, tình hình ngập lụt ở TP.Tam Kỳ đã giảm trong chiều nay, nhiều tuyến đường nước đang rút xuống, ít ngập úng cục bộ hơn. Tuy nhiên, theo dự báo, tình hình mưa lớn sẽ còn kéo dài từ nay đến hết 25.10. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đang tích cực có những chỉ đạo trong việc vận hành xả lũ đối với các hồ thủy điện, hồ chứa theo quy định.