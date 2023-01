(QNO) - Sáng nay 18/1 (27 tháng Chạp), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến thăm và tặng quà tết người dân huyện Bắc Trà My.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng quà người dân Bắc Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao tặng 25 suất quà đến hộ nghèo, cận nghèo và gia đình bị thiệt hại do thiên tai năm 2022 tại xã Trà Giang, Trà Sơn và thị trấn Trà My (1 triệu đồng/suất). Đồng thời chúc người dân Bắc Trà My đón năm mới an vui, đầm ấm.