Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Chủ động nắm tình hình, bảo đảm an toàn đến mức cao nhất cho dân

(QNO) - Tối nay 27.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 4.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: T.C

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam. Cuộc họp được kết nối đến các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam.

Nhấn mạnh về cường độ và mức độ nguy hiểm của bão số 4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương bằng mọi biện pháp phải nỗ lực bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, doanh nghiệp.

“Đây là cơn bão rất lớn, tại Quảng Trị nơi tôi trực tiếp kiểm tra, đã có những thiệt hại ban đầu. Dù chúng ta có chuẩn bị kỹ càng, vẫn có những tình huống bất ngờ do thiên tai gây ra, dù bão chưa vào. Các địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, xác định bảo đảm an toàn đến mức cao nhất cho người dân” - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói.



Cuộc họp kết nối đến các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh: T.C

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương xác định bảo vệ các công trình trọng điểm, công trình quan trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, an toàn cho nhân dân như hồ đập, đê điều, trụ sở, đường sá, bệnh viện...; bảo vệ hệ thống điện, viễn thông liên lạc; đảm bảo lương thực thực phẩm, ứng cứu cho các trường hợp khi bị chia cắt, khó khăn.

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho hay, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to. Tính đến 17 giờ chiều nay đã di dời, sơ tán hơn 40.000 hộ với hơn 124.000 người. Trong đó, sơ tán tập trung hơn 11.000 hộ với hơn 37.000 nhân khẩu; sơ tán xen ghép hơn 29.000 hộ với hơn 87.000 nhân khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra công tác sơ tán dân vào sáng 27.9. Ảnh: T.C

Các tàu cá của tỉnh đều nằm trong vùng an toàn, neo trú chắc chắn tránh bão. Các lồng bè neo đậu tại khu vực biên giới biển đã được gia cố, đưa tất cả người trên lồng bè đến nơi an toàn. Học sinh được cho nghỉ học; công nhân, người lao động được nghỉ làm việc để tránh bão.

Đối với các hồ chứa đang thi công, chủ đầu tư đang triển khai các phương án phòng chống bão và mưa lớn. Các hồ chứa khác ở địa phương đều xả nước để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão, các hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý cơ bản đảm bảo an toàn.

Lực lượng biên phòng tăng cường rà soát, tránh việc người dân ở lại trên tàu thuyền. Ảnh: T.C

UBND tỉnh cũng đã ban hành chỉ đạo yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 17 giờ chiều nay. Kể từ 18 giờ cùng ngày, cấm tất cả phương tiện tham gia giao thông và các phương tiện xe máy chuyên dùng khác hoạt động, lưu thông trên các tuyến đường cho đến khi có thông báo mới (trừ phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai).

Quảng Nam cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra để trực tiếp kiểm tra, rà soát các phương án, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo phòng chống bão số 4. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Trung ương có chỉ đạo về vùng trọng tâm, trọng điểm để tập trung con người, phương tiện nhằm tăng cường hơn nữa tính cơ động ứng phó bão.

Người dân tránh trú bão tại Hoiana Village (Hội An). Ảnh: T.C

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các vị trí trọng yếu, kiên quyết không để người ở trên tàu thuyền, lồng bè, khu vực nguy hiểm, ưu tiên bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân lên trên hết. Sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống bão gây ra ngập lụt, sạt lở, chia cắt…

“Người dân một số nơi có tâm lý xót của, nếu vận động không khéo, không kiên quyết sẽ không thành công. Phải kiểm tra từng tàu một, từng nơi một, tuyệt đối không chủ quan, phải cố gắng kỹ lưỡng nhất có thể” - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu.