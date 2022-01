Phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

(QNO) - Chiều nay 21.1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Công an tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trực tuyến đến các điểm cầu huyện, tỉnh trong toàn quốc. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì lễ ký kết. Đầu cầu Quảng Nam do Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thanh Danh và Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Long chủ trì.

Lễ ký kết quy chế phối hợp trực tuyến giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an. Ảnh: D.L

Trong những năm qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và BHXH Việt Nam đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến pháp luật; thanh tra, kiểm tra liên ngành; xây dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và thân nhân.

Từ năm 2017 - 2021, các cơ quan, đơn vị của hai ngành đã phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với gần 6.000 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi gian lận, trục lợi trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hai ngành tiếp tục ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn mới. Ảnh: D.L

Năm 2021, hai ngành đã tổ chức kết nối, chia sẻ thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đến nay, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an chia sẻ khoảng 33 triệu lượt thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hình mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong thực tiễn, đồng thời nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, hai bên đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam.

Theo quy chế, Bộ Công an và BHXH Việt Nam thực hiện phối hợp ở 7 nội dung. gồm trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, BHXH Việt Nam. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và dân cư. Bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do BHXH Việt Nam chủ trì tham mưu tổ chức. Thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an, người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, thân nhân công nhân công an. Đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp trong công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế.