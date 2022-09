Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hỗ trợ các địa phương ứng phó bão số 4

(QNO) - Chiều nay 27.9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức xuất quân đến các địa phương để chi viện, phối hợp hỗ trợ công tác phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn.

Các tổ cứu nạn cứu hộ về các địa phương hỗ trợ ứng phó bão số 4. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, để kịp thời hỗ trợ người dân phòng chống bão, hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ tại các địa phương trên toàn địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai 8 tổ công tác, được trang bị đầy đủ các công cụ, phương tiện cứu hộ cứu nạn, khẩn trương di chuyển, chi viện cho công an các đơn vị địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị vận chuyển công cụ, phương tiện cứu hộ lên xe để về các địa phương. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Các tổ công tác sẽ đóng quân tại địa bàn các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, TP. Hội An và TP. Tam Kỳ nhằm kịp thời ứng cứu, hỗ trợ người dân tránh trú bão an toàn, hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ khi có lũ quét, sạt lở, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.